دبي تحمي المسعفين بكبسولة عزل متنقلة

المصدر: دبي ــ عماد عبد الحميد

ضمن مبادراتها السباقة، بدأت دبي باستخدام كبسولة العزل المتنقلة للمرضى المصابين بفيروس «كورونا» الحاد، أو الحالات المشتبه بها، وذلك لأول مرة على مستوى المنطقة، لحماية ووقاية المسعفين الذين يتعاملون مع مثل هذه الحالات من الإصابة بالعدوى.

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن الكبسولة عبارة عن سرير إسعاف متنقل، يتم تحويله إلى غرفة عزل بغطاء من النايلون المقوى، وهي مزودة بما يشبه النافذتين للتهوية، وبإمكان المسعف أو الطبيب الوصول للمريض من خلالهما.

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