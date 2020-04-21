«التوطين»تدعو لعدم إنهاء خدمات أو خفض رواتب الموظفين دون موافقتهم

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الشركات في ظل الظروف الحالية الاستثنائية التي يشهدها العالم وأثرت على سوق العمل بعدم إنهاء خدمات موظفيها أو خفض رواتبهم دون موافقتهم، واللجوء إلى إجراءات توافقية كالإجازة دون راتب.

كما دعت الموظفين الذين توقفت شركاتهم عن العمل بالتواصل مع الوزارة لإصدار تصريح عمل مؤقت لمدة 3 أو 6 أشهر والعودة إلى العمل الأول بعد انقضاء الأزمة.

وأرسلت الوزارة رسائل مباشرة للشركات بعدم إنهاء خدمات أي مواطن أو التقليل من راتبه إلا بعد الرجوع إليها.

وأعلنت الوزارة عن رفع جميع القيود المطبقة على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة وهو ما يتيح لها الحصول على تصاريح عمل داخلية جديدة وإمكانية تجديد تصاريح العمل للعمالة المسجلة على المنشآت المستهدفة وذلك في إطار حزم الدعم المقدمة لأصحاب العمل ضمن البرنامج الوطني لاستقرار سوق العمل في القطاع الخاص.

وأوضحت أن حزم الدعم سمحت للمؤسسات باسترجاع الضمان المصرفي فور تجديد تصريح العمل والتأمين على العامل مع الإعفاء من فترة الانتظار المرتب بنظام حماية الأجور فضلاً عن الحصول على تصاريح عمل جديدة رغم وجود تصاريح عمل سابقة منتهية تحتاج إلى تسوية بدفع الغرامة المستحقة عليها.

وأشارت الوزارة إلى أن حزم الدعم سمحت للمنشآت بتجديد تصاريح العمل دون إلزامها بتجديد التصاريح المنتهية لأكثر من 6 أشهر وكذلك السماح للمنشأة بإصدار تصاريح عمل داخلية جديدة على مهن المستوى المهاري الثالث دون إلزامها بشرط «الشهادة العلمية».

وتتضمن حزم الدعم المقدمة للعمال رفع جميع القيود التي تم بمقتضاه رفض منحهم تصاريح عمل جديدة باستثناء حالتين هما الحالة التي ثبت فيها مخالفة العامل لأحكام إلغاء عقد العمل وحالة قيد شكوى انقطاع عن العمل ضد العامل.

ودعت الوزارة العمال الذين تنطبق عليهم الشروط الحصول على «تصريح عمل انتقال» التسجيل في «سوق العمل الافتراضي» على الموقع الإلكتروني.careers.mohre.gov.ae والبحث عن فرص العمل المتوفرة في السوق.

وأتاحت وزارة الموارد البشرية والتوطين خيارات عدة لمساعدة منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك ضمن البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل، ودعت المنشآت إلى الاستفادة من خدمات التصاريح الداخلية لتلبية احتياجاتها الوظيفية في الوقت الراهن وذلك من خلال «تصريح الانتقال، تصريح عمل مؤقت، تصريح عمل لبعض الوقت».

كما دعت إلى ضرورة قيام المنشآت التي يوجد بها فائض في أعداد العمالة غير المواطنة والمصرح لهم بالعمل لديها بتسجيل بياناتهم في نظام سوق العمل الافتراضي على الموقع الإلكتروني careers.mohre.gov.ae لدعم احتياجات سوق العمل في ظل وقف الاستقدام من خارج الدولة، ووفق الاحتياج من قبل المنشآت».

وأكدت الوزارة إتاحة المجال أمام تعديل عقود العمل بشكل مؤقت خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتراضي بين الطرفين وبما يراعي الظروف الحالية، لافتة إلى إمكانية منح العامل إجازة بدون راتب خلال فترة الإجراءات الاحترازية وذلك في ضوء الاتفاق بين صاحب العمل والعامل.