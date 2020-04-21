«مدني دبي» يصنع سيارات التدخل السريع ويحقق الاكتفاء الذاتي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد العقيد سليمان عبدالكريم البلوشي مدير إدارة الشؤون الفنية بالإدارة العامة للدفاع المدني في دبي أن الإدارة تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة وتطوير السيارات وآليات ومعدات الإطفاء التخصصية الصغيرة والمتوسطة داخل الورشة، وهو الأمر الذي وفر أكثر من 60% من تكلفة الشراء من الخارج.

ومن ضمن الآليات التي تتم صناعتها سيارات التدخل السريع والمختبرات المتنقلة، لافتاً إلى أن كل الآليات والمعدات تحمل شعار «صنع في الإمارات» وتتم المشاركة فيها بالعديد من المعارض الدولية.

وقال العقيد البلوشي لـ«البيان»: إنه يتم رفد الورشة سنوياً بمعدات حديثة بقيمة 3 ملايين درهم، كما تجرى دورات تدريبية للكادر الفني مع الوكالات العالمية وخاصة أن هذا المجال يشهد كل يوم شيئاً جديداً، لافتاً إلى أنه يتم تصنيع ما يقارب من 12 سيارة سنوياً وتمنح بسعر التكلفة للجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة أو الدول الأخرى التي تطلب المنتج، وذلك بعد أن حقق هذا الأمر نجاحاً كبيراً.

وأضاف العقيد البلوشي: «إن الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي لديها 420 سيارة إطفاء وإنقاذ و200 معدة مختلفة ومنها المضخات الهيدروليكية ومعدات الإنقاذ والمقصات والتي تتم صيانتها دورياً كما يتم تصليح الأعطال المفاجئة عبر الورشة المتنقلة في أي مكان في دبي ومنها الإصلاح في موقع الحادث خلال وقت قياسي».

أقسام

وبين العقيد البلوشي «أن عدد الفنيين العاملين في الورشة يبلغ 120 فنياً و10 أشخاص إداريين من نحو 15 جنسية، وتبلغ نسبة المواطنين 20% وتنقسم الورشة إلى 3 أقسام رئيسة قسم الخدمات الفنية وقسم التصنيع والتطوير ويهدف الأخير إلى صيانة وإصلاح معدات وآليات الدفاع المدني لتكون جاهزة بنسبة 100%، منوهاً إلى أنه تم تطوير قسم التصنيع ليقوم بصناعة وتطوير سيارات الدفاع المدني.

الرضاء الوظيفي

بين مدير إدارة الشؤون الفنية في الدفاع المدني في دبي أن نسبة الرضاء الوظيفي بلغت 95%، وحصلت الإدارة على العديد من الجوائز المحلية ومنها على المستوى الشخصي ومنها على مستوى الورشة والإدارة العامة، كما حصدت العديد من شهادات الشكر والتقدير.