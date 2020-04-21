7.8 آلاف طلبية مواد غذائية مدعمة تمّ توصيلها عبر المنصة الذكية بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي – أحمد سعيد)

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن توصيل 7 آلاف و805 طلبيات للسلع الغذائية المدعومة عبر المنصة الذكية خلال الفترة الماضية من شهر أبريل الجاري، وذلك عبر 12 منفذ بيع للسلع الغذائية في أبوظبي.

وذكرت البلدية أنها تعمل على توصيل الطلبات بحد أقصى 48 ساعة من الطلب، حيث ضاعفت عدد سيارات توصيل السلع الغذائية إلى منازل المواطنين إلى 17 سيارة نقل، كما توفر 45 سيارة أجرة للتوصيل، وذلك بهدف إراحة المتعاملين من الذهاب إلى المراكز والمنافذ للحصول على ما يريدون من المواد، عبر المنصة الإلكترونية التي وفرتها لتمكين المتعاملين من طلب كل ما يودون من السلع الغذائية في دقائق معدودة.

وكانت بلدية مدينة أبوظبي أعلنت عن افتتاح منفذين إضافيين جديدين لبيع السلع الغذائية المدعمة في كل من صالة الأفراح في منطقة المشرف بأبوظبي، وصالة الأفراح في مدينة الشهامة، وذلك ضمن إطار تجسيد توجيهات القيادة الحكيمة، وحرصها على إسعاد المواطنين، وتوفير خيارات متعددة لحصولهم على احتياجاتهم من السلع الغذائية، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية الراهنة، وتطبيق مبادرة (خلك في البيت) حماية وصوناً لسلامة المواطنين وصحتهم العامة، وكذلك لدعم الأسر المواطنة وتوفير كل احتياجاتها بالمستوى الحضاري الذي يحقق تطلعاتهم.‏‏‏