أحمد بن شعفار: الحملة ترجمة حية لنهج الإمارات الخالد

المصدر: (دبي - البيان)

قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إمباور»، إن «حملة الـ 10 ملايين وجبة» التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترجمة حية لنهج عظيم وخالد لدولة الإمارات التي تأسست على مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية في البذل والعطاء والتكاتف والتكافل ومد يد العون للجميع في كل الظروف التي تستدعي تضافر الجهود، وحشد الطاقات لتلبية احتياجات فئات مجتمعية لا يعينها دخلها على تحمل الآثار المترتبة على تفشي فيروس (كوفيد - 19).

وأضاف بن شعفار بأن العمل من أجل الإنسانية وتوفير سبل الدعم التي تضمن الحفاظ على حياة وكرامة البشر، غرس يد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وشجرة عظمت فروعها بفضل قيادتنا الرشيدة عبر العديد من المبادرات والبرامج المحلية والإقليمية والعالمية.