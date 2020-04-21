«أوبريشن فلافل» يسهم في دعم الحملة بـ 10 آلاف وجبة

المصدر: دبي - البيان

استجابة لحملة «10 ملايين وجبة»، أكبر حملة مجتمعية وطنية من نوعها، لتقديم وجبات الطعام أو ما يعادلها من طرود غذائية وتموينية لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الإمارات، أعلن مطعم «أوبريشن فلافل» عن انضمامه لجهود «حملة 10 ملايين وجبة»، ومساهمته بتوفير 10 آلاف وجبة غذائية للتخفيف من تأثير تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) على جميع فئات المجتمع المحتاجة. وتأتي مساهمة مطعم «أوبريشن فلافل» في حملة الـ «10 ملايين وجبة».

والتي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد- 19»، لتعكس المشاركة المجتمعية الفعالة والسريعة لقطاع الأعمال والشركات العاملة في الدولة في الحملات الإنسانية المجتمعية الوطنية، وتندرج في إطار تكاتف الجهود وتضامنها وتكاملها من أجل دعم المحتاجين والمتضررين من (جائحة كوفيد 19)، ما يظهر أن قيم الإنسانية والخير والتعاون هي قيم متأصلة ومتجذرة في المجتمع الإماراتي بكل فئاته ومكوناته.

وقال منهل نصر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أوج للاستثمارات: «تؤكد مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معدن دولة الإمارات العربية المتحدة الأصيل ونهج القيادة الرشيدة، التي حرصت وتحرص دوماً على ترسيخ ثقافة الخير والبذل والعطاء على مختلف الأصعدة، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل».

وأضاف «نحن فخورون بالمساهمة في دعم هذه المبادرة الطيبة لتقديم الدعم الغذائي للأسر والأفراد في دولة الإمارات، ويسعدنا أن نسهم وندعم هذه الحملة المجتمعية الوطنية عن طريق تقديم 10,000 وجبة غذائية، نؤكد فيها حرصنا ونجدد التزامنا على الوقوف معاً، وجنباً إلى جنب، لدعم بعضنا البعض والتضامن مع شعب الإمارات الأصيل خلال هذه الأوقات الاستثنائية».