«طرق دبي»: مبادرتانا لكبار المواطنين وعمال النظافة في مشافي دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن دعم حملة «10 ملايين وجبة» بتنفيذ مبادرتين خيريتين بمناسبة قُرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار استجابتها للمبادرات الإنسانية لحكومة دبي، وتجسيداً لنهج الهيئة الرمضاني الدائم مثل المير الرمضاني وباص الخير وغيرهما، وأن فئة كِبار المواطنين ستحظى باهتمام خاص، إضافة إلى الفئات المجهولة التي تتحمل أعباء غير اعتيادية في ظل تداعيات فيروس «كورونا».

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وتفصيلاً، قالت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن المبادرتين تأتيان تعزيزاً للحملة الوطنية «10 ملايين وجبة»، وضمن منظومة المسؤولية المجتمعية التي تتبعها الهيئة طوال العام مع مختلف الشرائح المستهدفة، خاصة في شهر رمضان المبارك، وإن فئة كِبار المواطنين سوف تحظى برعاية خاصة في إحدى المبادرتين بموازاة مراعاة الإجراءات الاحترازية التي تتطلبها تحديات انتشار فيروس «كورونا» في العالم ودولة الإمارات.

حيث يتم استخدام مركبات الأجرة لمؤسسة تاكسي دبي التابعة للهيئة في توزيع بطاقات نول على كِبار المواطنين تتوفر بها مبالغ مالية لمساعدتهم في شراء احتياجاتهم في الشهر الكريم، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع لتحديد الأشخاص المستهدفين من المبادرة، وذلك وفق إجراءات وقائية تضمن تفادي التجمعات والتلامس، إضافة إلى توزيعها على العائلات المُقيمة لعدد من سائقي مركبات الأجرة، وإن الهيئة ستتبع أفضل الوسائل في تنفيذ هذه المبادرة لضمان سلامة التسليم والاستلام.

وأضافت: إن المبادرة الثانية ستُعنى بتقديم وجبات الإفطار لعمال النظافة والأمن في كل من مستشفى لطيفة ومستشفى راشد ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الذين يعملون في صمت وسط أجواء صعبة جراء فيروس «كورونا»، وسيتم إطلاقها بالشراكة مع شركة سيركو المشغل لمترو وترام دبي، بالتعاون مع شركة «طلبات» إحدى المنصّات الرقمية لطلب الأطعمة والمستلزمات المنزلية عبر الإنترنت.

وسيتم توفير متطوعين من هيئة الطرق والمواصلات مُجهزين بأقصى درجات الحماية الصحية للإشراف على توفر هذه الوجبات في الجهات الطبية وتسليمها للمنسقين المعنيين بها وفق آلية تتبعها هذه الجهات لضمان توصيلها للمستهدفين بشكل آمن.

وأكدت المحرزي، أن هيئة الطرق والمواصلات تحرص دائماً على أن تكون على قدر التحديات والظروف الصعبة التي قد تطرأ على البلاد، وتعمل بدأب على تقديم خدماتها ومبادرتها ضمن رؤية تتسق مع توجهات قيادتنا الرشيدة ودعم جهودها في الحفاظ على وتيرة العمل في إطار منظومة استراتيجيات الوقاية الصحية التي تسعى إليها حكومة دبي.