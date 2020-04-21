سعيد الطاير: الحملة تؤكد ريادة الدولة إنسانياً

المصدر: (دبي - البيان)

قال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»: إن «حملة 10 ملايين وجبة» التي وجّه بإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشرف عليها حرم سموه، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، تؤكد ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل الإنساني، وأن الدولة لا تدّخر جهداً في توفير مقومات الحياة الكريمة لكل مواطن ومقيم، فكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله:

«الجميع اليوم مسؤول عن الجميع». وتعدّ «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، شريكاً رئيساً في هذه المبادرة الإنسانية الرائدة، التي تهدف إلى توفير عشرة ملايين وجبة طعام وطرد غذائي سيتم إيصالها للمستفيدين. وأضاف معالي الطاير: «تؤكد هذه الحملة أن قيم العطاء والعمل الإنساني مبادئ رئيسة تنطلق من القيم النبيلة التي رسخها الآباء المؤسسون في نفوس كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، وتعد فرصة لأفراد المجتمع والمؤسسات للمشاركة في العمل الإنساني والمجتمعي، الذي يتميز به مجتمع دولة الإمارات».