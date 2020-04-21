البواردي ووزير الدفاع الإندونيسي يبحثان التعاون المشترك

المصدر: (أبوظبي - وام)

بحث معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وفرابوو سوبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي، خلال اتصال هاتفي، أمس، علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات الدفاعية والعسكرية، بما يحقق المصالح المشتركة.كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات جائحة فيروس «كورونا»، والجهود المبذولة لاحتواء تداعياتها على المستويات كافة.