محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع الأمير تشارلز جهود احتواء «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز فيليب، ولي عهد المملكة المتحدة، بحثا خلاله علاقات الصداقة بين البلدين، إضافة إلى الجهود الدولية المبذولة لاحتواء انتشار فيروس «كورونا».

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته للاطمئنان على صحة ولي عهد بريطانيا بعد تعافيه من عوارض فيروس «كورونا»، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

كما قدم التعازي والمواساة إلى الأمير تشارلز في ضحايا فيروس «كورونا».. معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للشعب البريطاني الصديق من كل مكروه.. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع المملكة المتحدة خلال هذه الظروف الصعبة.

وقال سموه عبر «تويتر»: «تلقيت اتصالاً من صديقي العزيز الأمير تشارلز، وتحدثنا عن مستجدات فيروس «كورونا»، وسبل التعاون الثنائي بيننا.. سعدت بالاطمئنان على صحته، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين في بريطانيا الصديقة، وأن تتجاوز هذه الظروف في أقرب وقت، ونتضامن معها في مواجهة هذه الأزمة العالمية».

من جانبه، أعرب ولي عهد المملكة المتحدة عن خالص شكره وتقديره إلى سموه لما أبداه من مشاعر طيبة تجاهه خلال فترة مرضه، وتجاه بريطانيا وشعبها خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.

ولي عهد أبوظبي:

› الإمارات تتضامن مع المملكة المتحدة خلال هذه الظروف الصعبة



› أتمنى الشفاء العاجل للمصابين في بريطانيا الصديقة