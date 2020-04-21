310 ضحايا استقبلتهم مراكز إيواء النساء والأطفال منذ 2009

المصدر: (أبوظبي - وام)

تبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة للحد من جرائم الاتجار بالبشر نظراً لخطورتها وعدم إنسانيتها وذلك من خلال اتخاذها العديد من الإجراءات والمبادرات في هذا الشأن فضلاً عن توفير المأوى الآمن لضحايا هذه الجرائم، ووصل عدد الضحايا من النساء والأطفال الذين استقبلتهم المراكز منذ عام 2009 حتى نهاية عام 2019 إلى أكثر من 310 ضحايا تم تحويلهم عن طريق عدة جهات، وفقاً لسارة شهيل المديرة التنفيذية لمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر.

وأكدت شهيل أن عدد الأشخاص الذين تم إيواؤهم في المركز في عام 2019 بلغ 20 ضحية جميعهم من الإناث فقط تم تحويلهن عن طريق قنوات محددة وهي جهات إنفاذ القانون والمراكز الاجتماعية ودور العبادة والسفارات والمستشفيات والخط الساخن إضافة إلى حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمراكز.