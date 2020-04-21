تحديد مواعيد الدوام خلال رمضان في الشارقة ورأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح، الشارقة ـ البيان

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة ودائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، كل على حدة، مواعيد العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك بالجهات الحكومية في كل من الشارقة ورأس الخيمة.

وتبدأ ساعات الدوام الرسمي بحسب تعميم دائرة الموارد البشرية بالشارقة من الساعة الـ9 صباحاً وتنتهي في الـ2 بعد الظهر. على أن تقوم الدوائر والهيئات والمؤسسات التي تعمل بنظام المناوبة بتحديد بداية الدوام الرسمي ونهايته وفقاً لنظام وحاجة العمل.

وبدورها أصدرت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، تعميماً بشأن تحديد ساعات دوام العمل لـ5 فئات في الدوائر الحكومية بالإمارة خلال شهر رمضان المبارك، وحدد التعميم دوام الجهات التي تعمل بنظام الفترة الصباحية الاعتيادية من الساعة الـ9 صباحاً وحتى الـ2 ظهراً، والجهات التي تطبق نظام ساعات عمل ممتدة للفئات الوظيفية التي تتطلب عقودها ساعات عمل أطول من الساعة الـ9 صباحاً وحتى الساعة الـ3 ظهراً.

وحدد التعميم، دوام الجهات التي تعمل بنظام الفترتين «صباحية ومسائية» من الـ8 صباحاً وحتى الـ1 ظهراً، ومن الساعة الـ1 ظهراً وحتى الـ6 مساءً، والجهات التي تعمل بنظام المناوبات يكون حسب النظام الذي تصدره السلطة المختصة في الجهة المعنية وفقاً لظروف العمل، ودوام الجهات التي تطبق جداول دوام خاصة يكون حسب النظام الذي تصدره السلطة المختصة في الجهة المعنية وفقاً لظروف العمل.

وأكدت الدائرة أنه في جميع الأحوال يجب ألا تقل ساعات العمل الرسمية عن 5 ساعات يومياً كحد أدنى، سواء كان ذلك من خلال العمل المكتبي أو الميداني أو الافتراضي «عن بعد»، مؤكدة مراعاة ظروف العمل عن بعد في تخطيط وجدولة ومتابعة عمل الموظفين بما يحقق أقصى عائد إنتاجي، ويجوز منح ساعة مرنة واحدة فقط قبل أو بعد بدء ساعات الدوام الرسمي للجهات الحكومية التي يبدأ دوامها من الساعة الـ9 صباحاً.

حالات

وأضافت: يجوز للجهات الحكومية ذات الارتباط المباشر بخدمات وسعادة المتعاملين تحديد أكثر من فترة دوام صباحي بحيث لا تقل كل فترة عن 5 ساعات يومياً، والتأكد من وجود موارد بشرية كافية لمقابلة الاحتياجات التشغيلية وخدمة المتعاملين أثناء ساعات الدوام الرسمي وتطبيق الساعات المرنة إن وجدت.