حملة 10 ملايين وجبة تستقطب اهتمام فئات المجتمع كافة وتعزز قيم التكافل

المصدر: وام

استجابة لحملة " 10 ملايين وجبة" أكبر حملة مجتمعية وطنية من نوعها لتقديم وجبات الطعام أو ما يعادلها من طرود غذائية وتموينية لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الإمارات و التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و ترعاها حرم سموه .. سمو الشيخة هند بنت مكتوم بنت جمعة آل مكتوم رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام .. أعلن مطعم " أوبريشن فلافل" انضمامه للحملة عبر مساهمته بتوفير 10 آلاف وجبة غذائية للتخفيف من تأثير تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على جميع فئات المجتمع المحتاجة.

تأتي مساهمة "أوبريشن فلافل" في الحملة التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع "صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19 لتعكس المشاركة المجتمعية الفعالة والسريعة لقطاع الأعمال والشركات العاملة في الدولة في الحملات الإنسانية المجتمعية الوطنية، وتندرج في إطار تكاتف الجهود وتضامنها وتكاملها من أجل دعم المحتاجين والمتضررين من كورونا ما يظهر أن قيم الإنسانية والخير والتعاون هي قيم متأصلة ومتجذرة في المجتمع الإماراتي بفئاته ومكوناته كافة.

وقال منهل نصر الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أوج للاستثمارات : " تؤكد مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معدن دولة الإمارات العربية المتحدة الأصيل ونهج القيادة الرشيدة التي تحرص دوما على ترسيخ ثقافة الخير والبذل والعطاء على مختلف الأصعدة، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل".

وأضاف :" نحن فخورون بالمساهمة في دعم هذه المبادرة الطيبة لتقديم الدعم الغذائي للأسر و الأفراد في دولة الإمارات من خلال توفير 10 ملايين وجبة غذائية في حملة إنسانية هدفها توفير الحياة الكريمة على هذه الأرض الخيرة.. ويشرفنا ويسعدنا أن نساهم وندعم هذه الحملة المجتمعية الوطنية و نؤكد حرصنا ونجدد التزامنا بالوقوف معا جنبا إلى جنب لدعم بعضنا البعض والتضامن مع شعب الإمارات الأصيل خلال هذه الأوقات الاستثنائية."