فرصة لسقوط الأمطار غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الغربية والساحلية والجزر مع فرصة لسقوط لأمطار، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الافقية على بعض المناطق المكشوفة.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: متوسط - يضطرب أحياناً

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:26المد الثاني عند الساعة 01:03

الجزر الأول عند الساعة 34:18 الجزر الثاني عند الساعة 57:06

بحر عمان: متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:10 المد الثاني عند الساعة 21:02

الجزر الاول عند الساعة 15:06 الجزر الثاني عند الساعة 33:03

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 37 27 70 15

دبي 36 24 75 15

الشارقة 37 22 70 20

عجمان 36 23 65 20

أم القيوين 37 21 60 25

رأس الخيمة 37 21 65 20

الفجيرة 33 25 70 45

العين 37 29 60 10

ليوا 39 22 70 15

الرويس 37 23 75 20

السلع 36 24 70 20

دلما 31 24 80 30

طنب الكبرى 29 23 85 35

طنب الصغرى 29 23 85 35

أبو موسى 29 23 85 35