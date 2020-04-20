عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتعاون في مواجهة كورونا

المصدر: وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي مع معالي جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

و استعرض سموه خلال اتصال هاتفي مع معالي وزير الخارجية الفرنسي جهود البلدين الصديقين في التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والعمل المشترك على صعيد تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات الطبية لرصد الحالات المصابة و التعامل معها إضافة إلى التأكيد على الدور المتعاظم للبحث العلمي خلال المرحلة الحالية في مواجهة هذا المرض.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على التعاون و التنسيق المستمر بين دولة الإمارات و فرنسا في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" مشيدا بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها فرنسا في التعامل مع هذه الأزمة والتصدي لتداعياتها وآثارها المختلفة.

وأوضح سموه أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون الدولي و العمل المشترك بين مختلف دول العالم من أجل احتواء تداعيات هذا المرض على مختلف الأصعدة.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على التنسيق و التواصل الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل العمل معا على تجاوز هذه المرحلة و المضي قدما في مسار التنمية المستدامة لرفعة المجتمعات ورخاء الشعوب.

وشدد سموه على علاقات الصداقة القوية والتعاون الاستراتيجي المشترك بين دولة الإمارات وفرنسا والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما الصديقين.

وقدم سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لمعالي جان إيف لودريان و الشعب الفرنسي الصديق في ضحايا "كورونا" وتمنياته بالصحة و السلامة لفرنسا حكومة وشعبا وكل شعوب العالم مؤكدا دعم دولة الإمارات لجميع الجهود العالمية من أجل تجاوز هذا التحدي.