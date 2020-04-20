منع انتقال العمالة إلى خارج عجمان‬

المصدر: وام

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تعميماً يقضي بمنع انتقال العمالة من الإمارة إلى إمارة أخرى بأي وسيلة من وسائل النقل، وقصر حركتها على إمارة عجمان فقط مع الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية، إلى جانب منع دخول العمالة غير المقيمة في عجمان إليها، حتى إشعار آخر.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا " كوفيد-19 "، وتنفيذاً للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة.‬ ‫ ‬

‫ووجّهت الدائرة جميع الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة إلى التقيّد بالتعميم الصادر بهذا الشأن والاستجابة الفورية، حيث ستُطبّق ضد المخالفين الجزاءات الإدارية والقانونية السارية في الإمارة.

وعلى الشركات والمؤسسات الراغبة بطلب استثناء التواصل مع إدارة العمليات في القيادة العامة لشرطة عجمان.