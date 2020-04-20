فيديو: نقاط أمنية على مداخل ومخارج إمارة الشارقة

بهدف ضبط عملية انتقال الفئات العمالية بين مختلف إمارات الدولة، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
أعلنت شرطة الشارقة اليوم أنها أقامت عدة نقاط أمنية على الطرقات الرئيسة المؤدية إلى مداخل ومخارج الإمارة.
فيديو: نقاط أمنية على مداخل ومخارج إمارة #الشارقةhttps://t.co/ES8tXftCnF#شرطة_الشارقة#StayHome@ShjPolice#StayAtHome#StayHome#خليك_في_البيت#COVID#كوفيد19#ملتزمون_يا_وطن#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6kyuIoG2FS— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 20, 2020