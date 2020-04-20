"طرق دبي" تدعم حملة "10 ملايين وجبة" بمبادرتين خيريتين

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإطلاق سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، الحملة الوطنية "10 ملايين وجبة" للأفراد المحتاجين والأسر المتعففة، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن دعم هذه الحملة باعتزامها تنفيذ مبادرتين خيريتين بمناسبة قُرب حلول شهر رمضان المبارك.

إن فئة كِبار المواطنين سوف تحظى برعاية خاصة في إحدى المبادرتين بموازاة مراعاة الإجراءات الاحترازية التي تتطلبها تحديات انتشار فيروس كورونا في العالم ودولة الإمارات، حيث يتم استخدام مركبات الأجرة لمؤسسة تاكسي دبي التابعة للهيئة في توزيع بطاقات نول على كِبار المواطنين. تتوفر بها مبالغ مالية لمساعدتهم في شراء احتياجاتهم في الشهر الكريم وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع لتحديد الأشخاص المستهدفين من المبادرة، وذلك وفق إجراءات وقائية تضمن تفادي التجمعات والتلامس.

إضافة إلى توزيعها على العائلات المُقيمة لعدد من سائقي مركبات الأجرة، وستتبع الهيئة أفضل الوسائل في تنفيذ هذه المبادرة لضمان سلامة التسليم والاستلام.