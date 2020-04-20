محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد بريطانيا

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز فيليب ولي عهد المملكة المتحدة بحثا خلاله علاقات الصداقة بين البلدين إضافة إلى الجهود الدولية المبذولة لاحتواء انتشار فيروس " كورونا ".

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته للاطمئنان على صحة ولي عهد بريطانيا بعد تعافيه من عوارض فيروس كورونا متمنيا له دوام الصحة والعافية.

كما قدم التعازي والمواساة إلى الأمير تشارلز في ضحايا فيروس " كورونا " ..معربا عن تمنياته الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للشعب البريطاني الصديق من كل مكروه ..وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع المملكة المتحدة خلال هذه الظروف الصعبة.

من جانبه أعرب ولي عهد المملكة المتحدة عن خالص شكره وتقديره إلى سموه لما أبداه من مشاعر طيبة تجاهه خلال فترة مرضه وتجاه بريطانيا وشعبها خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.