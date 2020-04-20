مباشر.. إحاطة إعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا

المصدر: الببان الإلكتروني

قالت فريدة الحوسني المتحدثة باسم الصحة في الإمارات في الاحاطة الإعلامية الدورية اليوم إن استمرار خطة توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وإجراء 25,795 فحصا جديدا ساهم في الكشف عن 484 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الحالات في الدولة 7,265 حالة إصابة.

كما أعلنت عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 1360 حالة بعد تسجيل 74 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، وذلك بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وأعلنت عن حالتين وفاة من الجنسية الآسيوية من تداعيات الإصابة بفيروس #كورونا_المستجد، ليصل عدد حالات الوفاة المسجلة في الدولة 43 حالة.

وتابعت الحوسني: صحيح أننا نمر بظروف استثنائية خلال هذه الفترة، لكن التطعيمات إجراءات مهمة، ويجب على الأمهات عدم تأخير جدول تطعيم أطفالهم، والالتزام بمواعيدها حفاظاً على صحتهم وسلامتهم والإمارات حريصة على توفير التطعيمات اللازمة لكافة أفراد المجتمع، بما في ذلك الأطفال والبالغين، وغيرها من التطعيمات الضرورية للوقاية من مختلف الأمراض المعدية.

وثمن فضيلة الشيخ عمر الدرعي، عضو مجلس الإمارات للإفتاء: نثمن كافة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في الدولة للحفاظ على حياة الناس، ونؤكد على وجوب الالتزام بتمديد العمل بقرار تعليق فتح المساجد ودور العبادة حتى إشعار آخر.

وقال الدرعي: أفتى مجلس الإمارات للإفتاء بوجوب صيام شهر رمضان على الأصحاء المكلفين، ورخص للمصاب بفيروس كورونا المستجد أن يُفطر عندما تظهر عليه الأعراض الأولى للمرض، أما إذا أخبره الطبيب المكلف بعلاجه من الجهات الطبية المختصة أن الصوم سيفاقم مرضه، فإنَّه يجب عليه الفطر في هذه الحالة.

وتابع الدرعي: رخص مجلس الإمارات للإفتاء لكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة وضيق في التنفس أن يفطروا في رمضان، مستندًا في ذلك إلى مقاصد ديننا الإسلامي ويجب القضاء على من أفطر عندما يتيسر له الصيام وينتهي الظرف

وأردف: رخص مجلس الإمارات للإفتاء للكوادر الطبية الذين يمثلون الخط الأمامي في مواجهة هذا الوباء أن يفطروا في أيام عملهم إن كانوا يخافون أن يؤدي صومهم إلى ضعف مناعتهم ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال الدرعي: يحث مجلس الإمارات للإفتاء المسلمين على أن يصلوا التراويح في بيوتهم فرادى، أو أن يؤم الرجل أهل بيته بما يحفظ من القرآن الكريم، أو من خلال القراءة من المصحف، ولا يصلون خلف البث المباشر من المذياع أو التلفاز أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف : في حال استمرت الظروف الحالية على ما هي عليه، فإن المسلمين يصلون العيد في بيوتهم فرادى أو جماعة مع أهل بيتهم دون خطبة للعيد.

وأكد الدرعي عدم صحة صلاة الجمعة في البيوت أو اقتداءً بمن يصليها عبر البث المباشر، وأنَّه يجب على الجميع صلاة الظهر في بيوتهم ظهرًا بدلاً عن الجمعة، حيث إنَّ للجمعة هيئة مخصوصة تقام عند حصولها وتسقط عند عدمها.

وقال : نصت فتاوى مجلس الإمارات للإفتاء على أفضلية تعجيل الزكاة لمساعدة النَّاس على قضاء حوائجهم الشديدة والمستعجلة، وكذلك تعجيل زكاة الفطر لأول رمضان.

وتابع الدرعي: الأصل في الزكاة، سواءً كانت زكاة المال أو زكاة الفطر، أن تصرف داخل الوطن للمستحقين، مع الاستعانة بالمؤسسات الرسمية والجمعيات الخيرية المعتمدة في جمع الزكاة وإيصالها إلى مستحقيها كصندوق الزكاة ونحوه.

ودعا عمر الدرعي عموم المسلمين للالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء، واستثمار شهر رمضان بالطاعات والبذل والعطاء، والتعامل مع الظروف التي نمرُّ بها بإيجابية وتفاؤل، مع الدعاء بأن يديم الله لطفه وحفظه على دولة الإمارات قيادة وشعبًا، وأن يرفع هذا المرض عن المسلمين والعالم أجمعين.