الموارد البشرية في رأس الخيمة تحدد مواعيد دوام شهر رمضان

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أصدرت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، اليوم، تعميماً بشأن تحديد ساعات دوام العمل لخمس فئات في الدوائر الحكومية بالإمارة خلال شهر رمضان المبارك، وحدد التعميم دوام الجهات التي تعمل بنظام الفترة الصباحية الاعتيادية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، والجهات التي تطبق نظام ساعات عمل ممتدة للفئات الوظيفية التي تتطلب عقودها ساعات عمل أطول من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة ظهراً.

وحدد التعميم، دوام الجهات التي تعمل بنظام الفترتين "صباحية ومسائية" من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ومن الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة السادسة مساءً، والجهات التي تعمل بنظام المناوبات يكون حسب النظام الذي تصدر السلطة المختصة في الجهة المعنية وفقاً لظروف العمل، ودوام الجهات التي تطبق جداول دوام خاصة يكون حسب النظام الذي تصدر السلطة المختصة في الجهة المعنية وفقا لظروف العمل.

وأكدت دائرة الموارد البشرية خلال التعميم، في جميع الأحوال يجب ألا تقل ساعات العمل الرسمية عن (5) ساعات يومياً كحد أدنى، سواء كان ذلك من خلال العمل المكتبي أو الميداني أو الافتراضي ("عن بعد"، مؤكدة على مراعاة ظروف ومتطلبات العمل عن بعد في تخطيط وجدولة ومتابعة عمل الموظفين بما يحقق أقصى عائد انتاجي، ويجوز منح ساعة مرنة واحد فقط قبل أو بعد بدء ساعات الدوام الرسمي للجهات الحكومية التي يبدأ دوامها من الساعة التاسعة صباحاً.

وأضافت: يجوز للجهات الحكومية ذات الارتباط المباشر بخدمات وسعادة المتعاملين تحديد أكثر من فترة دوام صباحي بحيث لا تقل كل فترة عن 5 ساعات يومياً، والتأكد من وجود موارد بشرية كافية لمقابلة الاحتياجات التشغيلية وخدمة المتعاملين أثناء ساعات الدوام الرسمي وتطبيق الساعات المرنة إن وجدت، وتلتزم الجهات الحكومية بالإعلان المكثف والمستمر لكافة المتعاملين لديها عن فترات الدوام الرسمية التي سيتم العمل بها لتقديم الخدمات وضمان تقديمها وفقا لأعلى مستويات الجودة والتمييز.