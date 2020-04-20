فريق بحثي في "الشارقة للابتكار" يطور أقنعة للحماية من كورونا بتقنية ثلاثية الأبعاد

المصدر: الشارقة – البيان

نجح فريق بحثي يعمل بشراكة مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في تطوير وتصميم وإنتاج مجموعة متنوّعة من أقنعة الوجه الواقية التي يمكن لمختلف القطاعات الاستعانة بها للوقاية من العدوى، إذ أطلق مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار برنامج تعاون مع مختبرات "إيمنسا للتكنولوجيا " Immensa الشريك المتخصص في تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد بغرض تصنيع أقنعة وجه واقية تصلح للاستخدام اليومي في خطوة سباقة للحماية من جائحة كورونا، حيث أثبتت الأقنعة فاعليتها في الحدّ من انتشار العدوى بنسبة 86% عند مخالطة المرضى والمصابين بالفيروس وقدرتها على الحيلولة دون ملامسة أي رذاذ صادر عن المصابين لوجه الشخص الذي يرتدي القناع واستقراره عليه.

وفي غضون 3 أيام، نجح الفريق البحثي في المجمّع في ابتكار وتصميم وإنتاج مجموعة متنوّعة من النماذج الأولية لأقنعة الوجه الواقية التي يمكن لمختلف القطاعات الاستعانة بها للوقاية من العدوى. وخلال أقل من أسبوع، بدأت عملية إنتاج أقنعة الوجه الجديدة، وبحلول الأسبوع الأول من شهر مارس، بلغت الطاقة الإنتاجية لمختبرات إيمنسا للتكنولوجيا ما يزيد على 5000 قناع واقِ أسبوعيًا.

كما نجحت مختبرات إيمنسا للتكنولوجيا اليوم من خلال شراكتها مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في تكثيف إنتاجها من أقنعة الوجه الواقية ليتجاوز 25,000 قناع واقٍ أسبوعيًا في مشاغلها، وأصبحت خطوط إنتاجها تصل إلى العديد من المؤسسات بالقطاعين العام والخاص في جميع ربوع الدولة.

كذلك، تمكنت الشركة من إنتاج أقنعة وجه تصلح لتوصيلها بأجهزة التنفس الصناعي، بالإضافة إلى أجهزة ومعدّات أخرى من التي تواجه نقصًا في الأسواق. علاوة على ذلك، لا يزال مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يواصل مساعيه في إنتاج أجزاء الآلات غير الطبية باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن حرصًا منه على خدمة شركات التصنيع العاملة في مختلف القطاعات وسدّ احتياجاتها من الأجزاء المعدنية التي أصبحت تعجز عن الحصول عليها بسبب الخلل الذي ضرب سلسلة التوريد الخاصة بها.

و قال حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إن هذا المشروع يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالاستثمار في القطاع الابتكاري في الإمارة، وحرصه على دعم واحتضان مؤسسات ومراكز البحث والتطوير من مختلف ارجاء العالم وهذا الإنجاز لشركة امينسا ما هو إلا مؤشر ليس فقط على الصناعة الذكية إنما الاستثمارات الذكية التي بدأت بالتوافد الى المجمع الذي يعد مفخرة علمية للإمارة في مسيرتها التطويرية.

لقد أدّت الاستراتيجية التي يتبناها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لإقامة منظومة بحثية متطوّرة إلى تشجيع العديد من الشركات على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية على الدخول في شراكات مع المجمّع. وفي مثل هذه الأزمات العصيبة، تظهر القيمة الحقيقية لمثل هذه الاستراتيجيات والرؤى.

وحول جهود المجمع البحثية في التصدي لجائحة كرونا فقد أعلن بداية ابريل الجاري كذلك عن مشروعه الزراعي الكبير المتعلق بالأمن الغذائي ضمن مشروع متكامل للأبحاث الزراعية المستدامة على أرض المجمع من خلال تسخير التكنولوجيا للإنتاج الزراعي وضمان الأمن الغذائي عبر تصميم مزارع داخلية بمساحة 150 م مربع لتنتج واحد طن من الخضروات العضوية والفاكهة شهرياً، بتقنيات الزراعة العمودية بدون تربة.