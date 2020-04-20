320 ألف درهم تعويضاً عن أضرار أصابت "بيت العمر"

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

تبين لمواطن بان "بيت العمر" الذي رصد لبنائه نحو 3 ملايين درهم، به عيوب ونواقص وتم إنشاؤه بشكل يخل بالمواصفات المتفق عليها، وبعد فشل كافة المحاولات الودية بين المواطن وشركة المقاولات في سبيل إيجاد حل، تقدم المواطن بدعوى قضائية.

وقال المحامي سعود بالحاج الحاضر عن الشاكي، إن موكله تعاقد مع شركة المقاولات لبناء "بيت العمر"، وهو عبارة عن فيلا سكنية وسور وملحقاته، إلا أن المقاول تسبب بإهماله في تأخر إكمال باقي الإجراءات المتعلقة بتسلم المنزل لمدة تجاوزت 10 شهور، ملتمساً من هيئة المحكمة الحكم بإلزام شركة المقاولات دفع غرامة التأخير المتفق عليها في عقد الإنشاء مع فائدة قانونية، وبمبلغ لتعويض المالك عن الأضرار المعنوية والمادية التي أصابته.

وقررت المحكمة ندب خبير هندسي، للنظر في الدعوى، حيث أشار في تقريره إلى وجود عيوب في المنزل وتأخير في عملية توصيل الخدمات المتعلقة به، ما تسبب في تأخر تسلم المالك لمنزله مدة تزيد على 10 أشهر، موضحاً في الوقت نفسه أن العقد المبرم بين الطرفين حدد غرامة تأخير محددة من قيمة العقد، وأنه بعد تصفية الحساب بين الطرفين فإن المبلغ الذي يتوجب على الشركة دفعه للمواطن يقدر بنحو 320 ألف درهم.

واستناداً إلى التقرير، قضت المحكمة التجارية، بإلزام شركة المقاولات بأن تدفع للشاكي مبلغ 320 ألف درهم، والفائدة التأخيرية بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد بما لا يجاوز المبلغ السالف، وبإلزام الشركة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.