دبي تعلن عن أول كبسولة لنقل المصابين بـ«كورونا» الحادة

المصدر: دبي- عماد عبد الحميد / تصوير :سالم خميس

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن إدخال أول كبسولة من نوعها على مستوى المنطقة لنقل المصابين بحالات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الحادة.

وقال خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إن الكبسولة هي عبارة عن سرير يتم إغلاقه بطريقة محكمة لمنع نقل العدوى للمسعفين أثناء نقل المصاب إلى المستشفى، لافتاً إلى وجود مكانين للتهوية بعد عملية إغلاق السرير، ويمكن للأطباء او المسعفين التعامل مع المريض من خلال فتحات التهوية.

وأوضح أن السرير مجهز بكافة التجهيزات اللازمة في التعامل مع فيروس كورونا، لافتاً إلى أن قيادة دولة الإمارات تتابع كافة المستجدات المتعلقة بالفيروس وأحدث التقنيات العالمية وتوجه بسرعة إحضارها على الفور، انطلاقاً من حرصها على توفير كافة الإجراءات الاحترازية لخط الدفاع الأول والمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.