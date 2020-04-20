بمباركة منصور بن زايد .. موظفو وزارة شؤون الرئاسة يساهمون في الحملة الوطنية "الإمارات تتطوع"

المصدر: وام

بمباركة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بادر موظفو وزارة شوؤن الرئاسة بالتسجيل في الحملة الوطنية " الإمارات تتطوع " التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات من خلال المنصة الوطنية للتطوع "متطوعين.إمارات" volunteers.ae.

وتأتي مباركة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في إطار حرصه على دعم الجهود الوطنية لمواجهة جائحة فيروس "كورونا"، وتعزيز مفهوم العمل التطوعي بوصفه واجبا إنسانيا ووطنيا خاصة خلال المرحلة الحالية وكونه رافدا مهما من روافد تعزيز منظومة الجهود المتكاملة في مواجهة الفيروس.

كما تعبر هذه المشاركة عن وعي موظفي وزارة شؤون الرئاسة بطبيعة الظروف التي يمر بها الوطن والعالم كله، ومسؤوليتهم الاجتماعية في ظل هذه الظروف .

وتتيح الحملة الوطنية " الإمارات تتطوع " تمكين المتطوعين من مختلف أفراد المجتمع من المساهمة في الحملة من خلال تقديم خبراتهم ومهاراتهم وأفكارهم ومبادراتهم للحفاظ على سلامة مجتمعهم .

وقد تعددت جوانب المشاركة للموظفين حيث شملت إدارة الحملات المختلفة بجانب مشاركة العديد منهم في الميدان مع مختلف الجهات والهيئات الأخرى المعنية بالتصدي لجائحة " كورونا " واحتواء آثاره، إضافة إلى طرح الأفكار وإطلاق المبادرات الموجهة إلى الفئات المستهدفة على المستوى المحلي من مواطنين وغيرهم.

يذكر أن الحملة الوطنية " الإمارات تتطوع " تهدف إلى توحيد الأنشطة التطوعية على مستوى الدولة وتعزيز التكامل والتعاون بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة ومشاركة المجتمع ضمن سياق تأكيد التلاحم والتعاون في دولة الإمارات ودعم الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 ".