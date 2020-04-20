دبي تجهز مبناً متكاملاً للعزل الصحي في مستشفى راشد

المصدر: البيان الإلكتروني

قامت هيئة الصحة بدبي بتجهيز مبنى متكامل في مستشفى راشد لتعزيز قدرات المستشفى ورفع طاقته الاستيعابية وذلك في أسبوع واحد، يتبع المبنى أعلى المواصفات العالمية المعمول بها للعزل الصحي والعناية المركزة.

وبدوره قال معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي في تغريدة له على تويتر: "دبي لا تعرف المستحيل في العمل والإنجاز، فشكراً لكل الجهود المبذولة من أجل سلامة الجميع".

#حميد_القطامي: خلال أسبوع أنجزت #صحة_دبي تجهيز مبنى متكامل، وبأعلى المواصفات العالمية المعمول بها للعزل الصحي والعناية المركزة في #مستشفى_راشد لتعزيز قدرات المستشفى ورفع طاقته الاستيعابية.. دبي لا تعرف المستحيل في العمل والإنجاز. فشكراً لكل الجهود المبذولة من أجل سلامة الجميع pic.twitter.com/AgF7vyL3jH — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 20, 2020