دبي تجهز مبناً متكاملاً للعزل الصحي في مستشفى راشد

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

قامت هيئة الصحة بدبي بتجهيز مبنى متكامل  في مستشفى راشد لتعزيز قدرات المستشفى ورفع طاقته الاستيعابية وذلك في أسبوع واحد، يتبع المبنى أعلى المواصفات العالمية المعمول بها للعزل الصحي والعناية المركزة.

وبدوره قال معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي في تغريدة له على تويتر: "دبي لا تعرف المستحيل في العمل والإنجاز، فشكراً لكل الجهود المبذولة من أجل سلامة الجميع". 

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