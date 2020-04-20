موارد الشارقة تحدد مواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة مواعيد العمل الرسمي في شهر رمضان المبارك بالجهات الحكومية بإمارة الشارقة من الساعة "التاسعة" صباحاً وتنتهي في الساعة "الثانية" بعد الظهر. على أن تقوم الدوائر والهيئات والمؤسسات التي تعمل بنظام المناوبة بتحديد بداية الدوام الرسمي ونهايته وفقاً لنظام وحاجة العمل.



جاء ذلك في تعميم خاص أصدرته الدائرة بشأن مواعيد الدوام الرسمي خلال الشهر الكريم. وأكدت خلاله مراعاة التنويهات الصادرة عن دائرة الموارد البشرية في العام 2020م الجاري.

وبهذه المناسبة رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة، سائلين الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.