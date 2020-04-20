انضمت الإمارات إلى أكبر فعالية خيرية عالمية تحت عنوان "عالم واحد: معاً في المنزل" والتي نظمتها مؤسسة Global Citizen بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك لتكريم الكوادر الطبية وخط الدفاع الأول حول العالم لتصديهم للوباء العالمي.
وشاركت الإمارات من خلال أطبائها الذين بادروا بالبقاء في المستشفيات التي يعملون فيها خارج الدولة للوقوف بجانب زملائهم وتقديم كل ما يمكن تقديمه في هذه المهمة الإنسانية، وكذلك بمشاركة الفنان حسين الجسمي، العربي الوحيد الذي شارك في هذه الفعالية العالمية الكبرى.
#الإمارات تنضم إلى أكبر فعالية خيرية عالمية تحت عنوان "عالم واحد: معاً في المنزل"https://t.co/6fWwTeMFm9@nationbranduae #TogetherAtHome #معا_في_المنزل #لا_شيء_مستحيل #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/5A0ITJLTIS— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 20, 2020