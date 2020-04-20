اقتصادية رأس الخيمة تكرم مواطنا أبلغ عن مركبة أغذية تبيع كمامات بلا رخصة

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

في بادرة وطنية شجاعة، استقبلت اقتصادية رأس الخيمة بلاغا من أحد المواطنين عن وجود صيدلية متنقلة تبيع كمامات وقفازات مجهولة المصدر لأفراد المجتمع، وعليه توجه مفتشو إدارة الرقابة والحماية التجارية فورا للتقصي والتأكد من هذا البلاغ، حيث تم رصد مركبة في منطقة الظيت الجنوبي تقوم ببيع الكمامات والقفازات والمعقمات وبعض الأدوات البلاستيكية.



وقد صادر المفتشون جميع المنتجات الموجودة في المركبة وحصرها، حيث احتوت على 200 كمامة و2500 قفاز، وباستجواب صاحب المركبة تبين أنه قام ببيع كميات أخرى من هذه المنتجات لأفراد المجتمع في الأيام المنصرمة، إضافة إلى أن الرخصة التجارية التي يمتلكها صاحب المركبة مختصة بنشاط بيع المواد الغذائية في الإمارة وصلاحيتها منتهية منذ عام 2018، وستتخذ الدائرة الإجراءات اللازمة ضد هذه الممارسة الخاطئة.



وحذر فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، كافة أفراد المجتمع بعدم الثقة بأي منتج يُباع عبر أي منفذ للبيع إلا بعد التأكد من امتلاكه الترخيص الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية، أو يتبع لصيدليات مرخصة ومعتمدة من الدولة، ويوصى عليون بتعاون جميع المواطنين والمقيمين مع الدائرة بالإبلاغ عن أية ممارسات مشبوهة حتى تقوم بدورها الرقابي في ضبط تلك الممارسات وحماية المجتمع وأفراده.



واستقبلت اقتصادية رأس الخيمة المواطن التي قام بالإبلاغ عن هذه الممارسة الخاطئة، وتم تكريمه على حسه بالمسؤولية المجتمعية في التواصل مع الدائرة والإبلاغ عن هذه المركبة، كما تدعو الدائرة جميع أفراد المجتمع للتعاون مع الدائرة يدا بيدا للقضاء على سلوكيات تضر بسلامة وصحة الجميع.