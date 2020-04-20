«بيئة الشارقة» ترصد آخر تحديث للسلاحف البحرية الخضراء النادرة

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن رصدها آخر تحديثات للسلاحف البحرية الخضراء النادرة في منطقة القرم بمدينة كلباء، إذ يتم تعقبها باستخدام أجهزة الأقمار الصناعية التي تم تزويدها بها في شهري نوفمبر وديسمبر 2019.

ويقدر عدد السلاحف الخضراء في خور كلباء بأكثر من 150 سلحفاة صغيرة، وتتغذى وتسبح في المناطق الساحلية، وكانت الهيئة قد جهزت تسعة سلاحف بأجهزة تتبع أقمار صناعية، لتبين بأنها قضت معظم وقتها في محمية القرم بكلباء.

وتم تسمية إحدى السلاحف بـ«خور كلباء 1»، بعد أن مكثت لمدة ثلاثة أشهر في ساحل كلباء، وظهر أنها استكشفت جنوب وشمال ساحل المدينة قبل مغادرتها الإمارات في 17 مارس 2020.

وأكدت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، أن آخر تحديث للأقمار الصناعية في 15 أبريل، أظهر أن السلحفاة من النوع النادر المهدد بالانقراض، قطعت مسافة 500 كم بدءاً من كلباء مروراً بمدينة مسقط في عمان، لافتةً إلى أنها تتغذى على النباتات البحرية والطحالب والفرائس مثل الحبار والأسماك الصغيرة.