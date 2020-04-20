بلدية دبي تنفذ حملة على المؤسسات الغذائية استعداداً للشهر الكريم

المصدر: دبي- وائل نعيم

كشفت بلدية دبي لــ«البيان» عن أنه سيتم تنفيذ حملة على المجمعات الاستهلاكية والجمعيات قبل رمضان بأسبوع، وخلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم للتأكد من تخزين المواد الغذائية لتلك المنتجات بطريقة سليمة وفق الاشتراطات الصحية المعمول بها في بلدية دبي بإدارة سلامة الغذاء، والتركيز على المنتجات والعروض الرمضانية بالمؤسسة الغذائية.

وقالت إيمان البستكي مديرة إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي: تم زيارات تفتيشية مؤخراً لــ 47 مستودعاً غذائياً و64 هايبرماركت، استعداداً لشهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمستودعات الغذائية يتم التركيز عليها من خلال حملة على المستودعات الخاصة بالأغذية، التي تستهلك في شهر رمضان المبارك للتأكد من سلامة الأطعمة والمنتجات وأنها في ظروف صحية مناسبة، كما سيتم التركيز على المطابخ الشعبية التي سيكون الإقبال عليها خلال الشهر الكريم.

وأضافت في ما يخص عمال توصيل الطلبات «الديليفري» وخدمات التوصيل يتم التعامل معها خلال الشهر الفضيل كبقية الأيام العادية، حيث يتم خلال هذه الفترة التأكد من لبس العامل القفاز والكمامة وتغييرها بعد كل طلبية مع تطهير وتعقيم حافظة الطعام بعد كل طلبية أيضاً.

وأشارت إلى أنه تم عمل تدريب لموظفي خدمات التوصيل على أساسيات سلامة الغذاء وكيفية توصيل الأطعمة للمستهلك عن طريق «الأون لاين» في نظام «الفوود وتش» والتفتيش الذكي، حيث تهدف بلدية دبي من عمليات التفتيش على المؤسسات الغذائية إلى رفع مستويات ومعايير السلامة الغذائية في المؤسسات المستهدفة، من خلال الدعم الفني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء في هذه المؤسسات.