3 أشقاء يسهمون في تعقيم منطقة العامرة باليحر

المصدر: العين – داوود محمد

أسهم ثلاثة أشقاء من مدينة العين في تعقيم عدد من الأماكن بمنطقة العامرة في اليحر كمبادرة تعكس حماس أبناء الإمارات لخدمة الوطن في إطار المسؤولية الاجتماعية، حيث قام كل من المواطن محمد سيف بن نعيف العامري وأخواه حمد وسعيد، بالمساهمة المادية بحملة واسعة لتعقيم وتطهير طرق وأحياء وشوارع مدينة العامرة، ومناطق السلامات والساد والمرافق القريبة، بالتعاون مع بلدية العين- القطاع الغربي وعدد من متطوعي هيئة الهلال الأحمر ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة للوقاية من فيروس «كورونا»، كما واكبت الحملة التي استمرت ثلاثة أيام دوريات من الشرطة المرورية.

وشكر سالم الريس العامري مدير فرع هيئة الهلال الأحمر في العين مساهمة المواطن محمد سيف بن نعيف وإخوانه على هذه المبادرة النبيلة في العمل التطوعي والخيري الرامية لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.

وأوضح صاحب المبادرة محمد بن نعيف، أن هذه المبادرة تأتي ضمن إحساسهم بالمسؤولية الاجتماعية والواجب المطلوب تجاه الوطن وأبنائه، مشيراً إلى أن الحملة التي شملت العديد من المناطق كان لها صدى إيجابي لدى المواطنين والمقيمين، حيث تم استخدام أحدث المعدات الخاصة بالرش والتطهير والمركبات الحديثة.