إعادة تشكيل مجلس شباب «مواصفات»

المصدر: دبي - البيان

اعتمد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إعادة تشكيل مجلس شباب الهيئة 2020-2021، والذي يضم 11 من الكفاءات من موظفي وموظفات الهيئة الشباب، يمثلون مختلف القطاعات الهندسية والإدارية.

وتركز استراتيجية «مواصفات» على سبعة محاور، تتضمن دعم وتشجيع المبادرات الشبابية، وإلهام الشباب لصناعة الأمل للآخرين، وتسليط الضوء على المتميزين من الشباب، واستخدام طرق ووسائل مبتكرة لعرض القيم الإماراتية، ودعم مبادرات الأجندة الوطنية للشباب، وإشراك الشباب في المهمات الرسمية والمحافل الدولية، والشراكة في تطوير الاستراتيجية الوطنية للشباب.

وثمن عبد الله المعيني جهود أعضاء مجلس الشباب في الهيئة، مرحباً بالأعضاء الذين تم اختيارهم بخطوات تتسم بالشفافية والموضوعية، وتمنى للمجلس التوفيق في مهامهم الجديدة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة خصوصاً في ما يتعلق بدعم وتمكين الشباب، وإشراكهم في عملية البناء والتطوير، ونعول على مجلس الشباب في الهيئة بأن يكون منصة فاعلة وعنصراً للتفاعل مع فئة الشباب.