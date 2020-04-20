«الاقتصاد»: التسوق الإلكتروني آمن ولا توجد شكاوى أو مخالفات

المصدر: أبوظبي ـــ عبد الحي محمد

دعت وزارة الاقتصاد، أمس، جموع المستهلكين بالتوسع في التسوق الإلكتروني، مؤكدة أنه آمن جداً ولم تتلق عنه أية شكاوى أو مخالفات.

وكشف الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحافيين، أمس، عن وجود زيادة كبيرة وملحوظة في معدلات التسوق الإلكتروني نفسه خلال شهري مارس وأبريل، مؤكداً أن الوزارة لم تتلق شكاوى مستهلكين بشأن عمليات الشراء الإلكترونية في ظل الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع تداعيات جائحة «كورونا». وشدد الدكتور النعيمي على توفر آليات توصيل السلع بجودة وموثوقية عالية وحق المستهلك في إعادة السلعة إلى منفذ البيع حال مخالفتها شروط الشراء المدونة عبر الموقع.

وكشف الدكتور النعيمي عن وجود فائض كبير من الخضراوات والفواكه والسلع لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في الدولة، خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً استمرار الاستيراد عبر البحر والمنافذ البرية والجوية وبكميات كبيرة لمختلف السلع. وقال الدكتور النعيمي إن الوزارة تنفذ حالياً خطة فورية للتعامل مع أسواق الخضراوات والفاكهة والسلع سريعة التلف، وذلك بتوفير كميات كبيرة من هذه السلع من مصادر متنوعة، بما يلبي احتياجات المستهلكين.