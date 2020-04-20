وزراء ومسؤولون: حملة 10 ملايين وجبة استكمال لمبادرات محمد بن راشد السخيّة

المصدر: دبي - متابعة: قسم المحليات

أكد وزراء ومسؤولون أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق حرم سموه، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، حملة 10 ملايين وجبة، استكمال لمبادرات السخاء والعطاء التي عُرف بها سموه في مختلف المناسبات والأوقات.



وأشاروا إلى أن هذه الحملة، والتي تعد الأكبر مجتمعياً ووطنياً، ستشكل صمام أمان لجهود الدعم والتنمية التي تبذلها مختلف المؤسسات، ومظلة إسناد لمختلف المبادرات التنموية التي توفر الدعم لفئات محددة من المجتمع، الأفراد والأسر المتعففة في جميع أنحاء الإمارات في ظل الظروف الراهنة، لا سيما وأنها تأتي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتعاون مع «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد- 19».



وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع: إن حملة الـ«10 ملايين وجبة»، تعكس الروح الإيجابية في المجتمع الإماراتي، وتُعلي إحساس المسؤولية تجاه الجميع، وتعد عنواناً للتعاون والتكاتف والتلاحم المجتمعي والمؤسسي لتوفير الدعم المستحق لفئات جديرة بالاهتمام، لافتة معاليها إلى أن مبادرات سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم في هذا المضمار تبدو مستدامة ومؤثرة دائماً من حيث كمّ الدعم الذي توفره ونوعيته، وتبلغ كل عام مزيداً من مراتب النجاح والتفوق في تغطية أهدافها على نطاق واسع.



وأفاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة بأن العمل من أجل الإنسانية وتوفير سبل الدعم التي تضمن الحفاظ على حياة البشر، مسيرة بدأتها دولة الإمارات مع تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصلها قيادتنا الرشيدة عبر العديد من المبادرات والبرامج المحلية والإقليمية والعالمية.



وأضاف: يمثل إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لمبادرة توفير «10 ملايين وجبة» أو ما يعادلها من طرود غذائية خلال شهر رمضان الفضيل، نموذجاً حياً على العمل من أجل الإنسانية الذي اعتدنا عليه من سموه ومن قيادتنا الرشيدة.



ركيزة



وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة، المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي: «إن حملة 10 ملايين وجبة تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الإمارات في تحقيق أمنها الغذائي خلال الوضع الراهن الذي يفرض علينا العديد من القيود في إطار مواجهتنا تفشي وباء فيروس كورونا»كوفيد 19«المستجد في كل إمارات الدولة».



وأضافت: «تمثل الحملة الرائدة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، فخراً لكل أبناء الوطن، وتعد انطلاقة جديدة للمزيد من التلاحم الاجتماعي والمشاركة في فعل الخير، فطالما كان بنك الإمارات للطعام ركيزة أساسية للحد من هدر الغذاء في الدولة من خلال توجيه الفائض من الغذاء لسد احتياجات الأسر والمحتاجين، واليوم يستكمل بنك الإمارات للغذاء مسيرته من أجل الحد من تأثيرات الوضع الراهن على عشرات الآلاف من الأسر في كل إمارات الدولة».



حرص



بدوره أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي حرص القيادة العامة لشرطة دبي دعم حملة «10 ملايين وجبة» الإنسانية المهمة للتخفيف من أثر هذه الأزمة الاستثنائية على الفئات التي تعاني أكثر من غيرها نتيجة للظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (جائحة كوفيد – 19) في مختلف أنحاء العالم، وما يترتب عليها من نتائج اقتصادية وإنسانية واجتماعية، ألحقت الضرر الأكبر بالفئات الهشة في المجتمعات، مستشهداً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن: «القطاع الحكومي.. والقطاع الخاص.. والقطاع الإنساني.. اليوم يعملون بروح الاتحاد لتمكين مجتمعنا من عبور هذه الأزمة العالمية دون أن يتعثر أو يحتاج أي فرد يعيش في دولة الإمارات».



وأثنى على قيمة الرسالة العالمية التي تحتويها الحملة التي أطلقتها أم الخير والعطاء حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، تزامناً مع شهر رمضان المبارك لتمثل دعوة لنشر الخير والعطاء الإنساني في مختلف بقاع الأرض ولكافة المحتاجين، وتعزيز معاني التراحم وقيم التكافل والتعاطف التي رسختها القيادة الرشيدة.



قيم



وأكد المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم إن المبادرة التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعبر عن نهج خالد لدولة الإمارات التي تأسست على قيم إنسانية سامية قائمة على العطاء ومد يد العون خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود وحشد الطاقات لسد حاجة الفئات المجتمعية محدودة الدخل للتخفيف من وطأة الآثار المترتبة على تفشي فيروس كوفيد - 19.



وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية أنه «حتى في أصعب الظروف العالمية تستمر دولتنا في عطائها الذي لا حدود له، وقيادتنا الحكيمة تواصل رعايتها للجميع في مواجهة فيروس كورونا وبينما تنشغل الكوادر الطبية وفرق إدارة الأزمات بتوفير أمان الوطن في وجه الفيروس تُقدّم المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتقودها سمو الشيخة هند بنت مكتوم أماناً معيشياً للمحتاجين خلال الشهر المبارك».