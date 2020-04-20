داوود الهاجري: الحملة تعكس روح العطاء لمجتمع الإمارات

المصدر: دبي- البيان

ثمّن داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق أكبر مبادرة مجتمعية وطنية، لتقديم الدعم الغذائي للأسر والأفراد في الإمارات.

وقال الهاجري، إن المبادرة تعكس روح العطاء الحقيقية، التي لطالما تميزت بها مجتمع الإمارات، وتجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الخيرة، ترجمة لإرث مؤسس الدولة، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف: «إن إطلاق حملة الـ 10 ملايين وجبة، هي دعم لبقية حملات الخير في كافة أنحاء الدولة، بألا يحتاج أحد أو يجوع أحد أو يمرض أحد على أرض دولة الإمارات، دون أن يهتم به الجميع، هو تأكيد على الإرادة السياسية الخيرة».

كما أثنى داوود الهاجري على المبادرة، التي تسهم في تحويل مدينة دبي، لتكون أول مدينة في المنطقة، وربما في العالم، تتعامل مع هدر الغذاء بتوزيعها على محتاجيها.

وأكد الهاجري على جاهزية واستعداد بنك الإمارات للطعام، بتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، في مواصلة العمل يداً بيد مع الجهات المعنية، لضمان نجاح هذه المبادرة، والوصول للهدف المنشود لتوفير عشرة ملايين وجبة، أو ما يعادلها من طرود غذائية، وتوصيلها لمحتاجيها من الأفراد والأسر المتعففة، خلال الشهر الفضيل.