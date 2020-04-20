أعضاء في «الوطني»: العمل الخيري المسار الوحيد لتقدم البشرية

المصدر: دبي - نورا الأمير

قال أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي: إن حملة «10 ملايين وجبة» تؤكد حرص الإمارات على التكاتف في ظل الظروف الراهنة وتداعياتها الجسيمة انطلاقاً من إيمانها وإدراكها للمسؤولية الملقاة على عاتقها كبلد للعطاء والمحبة والإخاء الإنساني، فدولة الإمارات اليوم تتربع في قلب العمل الخيري الذي يمثل المسار الوحيد لتقدم البشرية.

وقال ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن حملة «10 ملايين وجبة»، الحملة المجتمعية الوطنية الأكبر من نوعها لتقديم وجبات الطعام أو طرود غذائية وتموينية لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الإمارات التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقتها حرم سموه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، ذات رمزية ودلالة قوية في شهر رمضان الكريم كونها تكرس القيم النبيلة للتضامن والتآزر التي تميز المجتمع الإماراتي قيادة وشعباً.

قيمة

بدورها أكدت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي أن إطلاق سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام حملة «10 ملايين وجبة» خلال هذه الأيام المباركة يجسد رسوخ العطاء كقيمة متأصلة في مجتمع الإمارات.

وقالت: إن جهود الإمارات الإنسانية تتجلى في العديد من المبادرات الرائدة التي من شأنها التخفيف عن الناس والإحساس بهم خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم.

وأضافت أن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تنسج خيوط الإنسانية والرحمة بين بني البشر، وتعزز قيم التماسك الاجتماعي وروح العطاء المتأصلة في نفوس سكان الإمارات من خلال دعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الوطن.

نهج

وقالت كفاح الزعابي عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن هذه الحملة وقبلها الكثير من الحملات تأتي امتداداً لفكر زايد الإنسان ولنهج الخير والإحسان الذي انتهجته دولة الإمارات على مر السنين والذي ترك بصمات الخير في كل بقاع العالم فكانت مواقف الإمارات حكومة وشعباً في هذا الأزمة العالمية ترسيخاً لهذا النهج الإنساني ولتضرب أسمى صور التعاون والتكافل الاجتماعي حتى نستطيع عبور هذه الأزمة العالمية ونحن أكثر تماسكاً وقوة ولنسجل بعد انتهائها على صفحات الزمن ذكرى عنوانها الإمارات وطن الإنسانية.

استقرار

قال أسامة الشعفار عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن إطلاق سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حملة «10 ملايين وجبة» خلال هذه الأيام المباركة هو تجسيد حي للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تؤكد أن فعل الخير والعطاء والعمل المشترك النافع يؤدي دائماً إلى تحقيق الرخاء والاستقرار للجميع، وأضاف الشعفار أن دولة الإمارات اليوم تتربع في قلب العمل الخيري الذي يمثل المسار الوحيد لتقدم البشرية.