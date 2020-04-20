3 مؤسسات تنفّذ حملة 10 ملايين وجبة

المصدر: دبي - البيان

تنفذ «حملة 10 ملايين وجبة» ثلاث مؤسسات هي بنك الإمارات للطعام، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وسقيا الإمارات، وذلك تحت إشراف مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المؤسسة الأم التي تنضوي المؤسسات الثلاث تحتها، وبالتعاون مع «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد- 19».

كما تعمل هذه المؤسسات بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية ذات الصلة وعدد من المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدولة، ضمن شبكة دعم لوجستي وفني واسعة النطاق، ومتعددة المهام والمسؤوليات، تشمل جمع التبرعات والمساهمات النقدية والعينية وبناء قاعدة بيانات للفئات المحتاجة في المجتمع، بالاعتماد على البيانات والمعلومات التي توفرها مختلف المؤسسات والهيئات ذات الصلة في الدولة، وحصر الشرائح الأكثر تضرراً في الأزمة الراهنة، ووضع خطة توزيع شاملة تتسم بالكفاءة والسرعة، وغير ذلك من تفاصيل تنسيقية ولوجستية تضمن تحقيق مستهدفات الحملة على النحو الأمثل.

وتم في هذا الخصوص تدشين الموقع الإلكتروني 10millionmeals.ae لحملة 10 ملايين وجبة، حيث يمكن لأي شخص أو مؤسسة التبرع من خلاله بمبالغ مالية لشراء وجبات طعام للمحتاجين، مع تحديد عدد الوجبات التي يرغب المتبرع بشرائها.

وبالإمكان المساهمة أيضاً في الحملة عن طريق إرسال رسائل نصية SMS يتم التبرع من خلالها بشراء عدد معين من وجبات الطعام، حيث يوضح الموقع الإلكتروني للحملة الأرقام المخصصة لإرسال الرسائل النصية عبر شبكتي «دو» و«اتصالات» في الإمارات.

كذلك، يمكن التبرع لحملة 10 ملايين وجبة عن طريق الحساب المصرفي المخصص للحملة من خلال بنك دبي الإسلامي، وهو: (AE430240001580857000001).

وفي ما يتعلق بتقديم مساهمات عينية من خلال التبرع بمواد غذائية وطرود تموينية، فيمكن التواصل مع فريق «حملة 10 ملايين وجبة» على الرقم المجاني التالي: (8004006).

بنك الإمارات للطعام

أُطلق بنك الإمارات للطعام في يناير 2017، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك بهدف جمع فائض الطعام من قطاع الضيافة والفندقة والمطاعم ومؤسسات بيع المواد الغذائية والتموينية ومصانع الأطعمة والمزارع وغيرها، وتوزيعها على المحتاجين داخل الدولة وخارجها بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الإنسانية والخيرية المحلية والدولية. ويعد البنك، أول منظومة إنسانية واجتماعية واقتصادية متكاملة لإطعام الطعام، وإعادة تدوير مخلفات الطعام ضمن آلية مستدامة للحد من الهدر.

ويهدف البنك إلى تعزيز ثقافة الخير في المجتمع الإماراتي عبر إشراك كافة فئات المجتمع في برامج البنك وحملاته، علاوة على تعزيز العمل التطوعي وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، وبناء شراكات محلية وإقليمية ودولية لتعزيز وتوسيع حجم الاستفادة، وبما يضمن وصول خدمات البنك إلى الأفراد والجهات المستحقة.

«مؤسسة محمد بن راشد الخيرية»

تعد مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية واحدة من أوائل المؤسسات المعنية بالعمل الإنساني والمجتمعي في دولة الإمارات، حيث تأسست في العام 1997 ضمن رؤية تسعى إلى الارتقاء بواقع حياة الناس في الدولة، مستهدفة المرضى والأرامل والأيتام والمحتاجين، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم. كما تسهم في عمليات الإنقاذ والغوث الدولية في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية والحروب والتخفيف من معاناة الفئات الأقل حظاً في المجتمعات عبر تقديم شتى أنواع المساعدات.

وتنفذ المؤسسة مبادرات تنموية وإنسانية وإغاثية عدة، من بينها مشاريع وبرامج تُعنى بالصحة والتعليم وتمكين الأسر، كما تدعم المجتمعات المحلية حول العالم من خلال مشاريع البنية التحتية.

«سقيا الإمارات»

تهدف مؤسسة سقيا الإمارات، التي أنشئت في العام 2015، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى توفير مياه صالحة للشرب في المجتمعات الأشد فقراً من خلال مشاريع تُعنى بتنقية المياه وتحليتها، حيث تقوم بحفر الآبار وتوفير المضخات ومعدات تنقية المياه. وتعمل المؤسسة أيضاً على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمشكلة شح المياه ومعالجة التلوث عبر إجراء الدراسات والبحوث، حيث تشرف سقيا الإمارات على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، والتي تشجع الشركات الرائدة، ومراكز الأبحاث، والمؤسسات، والمبتكرين من جميع أنحاء العالم على التنافس لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجة مشكلة شح المياه باستخدام الطاقة الشمسية.

«مبادرات محمد بن راشد العالمية»

أُطلقت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في العام 2015، كمؤسسة أمّ تنضوي تحت مظلتها عشرات المؤسسات والمبادرات الإنسانية والإغاثية والتنموية التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مدى أكثر من عشرين عاماً، وذلك بهدف تعزيز أدواتها وآليات عملها، بحيث تتحوّل إلى كيانات راسخة تعمل على مأسسة العمل الإنساني، بما يحقق الاستدامة لأنشطتها ومشاريعها وبرامجها وتعظيم أثرها الإيجابي، وتوسيع حجم الاستفادة منها، وتكريس ثقافة الأمل والتغيير الإيجابي في المنطقة والعالم. وتنضوي تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة، تعمل ضمن خمسة محاور؛ هي: المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.

«صندوق التضامن»

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19» للمساهمة في تعزيز جهود مكافحة تفشي وباء فيروس «كورونا» المستجد (جائحة كوفيد – 19)، عبر مساعدة الراغبين بتقديم التبرعات الداعمة لتلك الجهود وتمكينهم من توجيه تبرعاتهم إلى وجهتها الصحيحة، بما يعمل على الحد من النتائج الصحية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة المؤقتة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع. ويأتي إطلاق الصندوق في إطار حشد وتوحيد الجهود المجتمعية للتصدي للوباء وتعزيز الدعم المجتمعي على كافة المستويات، لتحقيق الأثر الأكبر في جمع وتقديم المساعدات والتخفيف من الآثار السلبية لفيروس «كورونا» المستجد.