القنصل الكويتي لـ«البيان»: مواقف الإمارات مشرّفة على كافة الصعد

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

أكد ذياب فرحان الرشيدي قنصل عام دولة الكويت وعميد السلك القنصلي في دبي والمناطق الشمالية، في حديثه مع «البيان» أن مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة مشرفة على كافة الأصعدة، فهي دائماً تسعى لنشر الخير والمحبة داخل الإمارات وخارجها من خلال تعزيز مبدأ التسامح بين الجميع والتعايش السلمي مع الشعوب كافة.

وأوضح أنه تم تخصيص 10 رحلات جوية خلال يومين، لإجلاء 1300 مواطن كويتي إلى الكويت من دبي والمناطق الشمالية، مؤكداً على عمق الروابط التاريخية الأخوية بين الكويت والإمارات وأصالتها ومتانتها، سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي مستدلاً بالمواقف المشرفة بين البلدين والجهود التي بذلتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتسهيل إجلاء المواطنين الكويتيين.

ولفت الرشيدي إلى أن العلاقات الإماراتية - الكويتية تستند إلى جذور راسخة من التعاون المشترك ووحدة المصير، في مراحل مختلفة من التاريخ حيث كانت دولة الكويت ولا تزال تحتل موقعاً خاصاً في وجدان شعب الإمارات، مثمناً ما تبذله الحكومة الإماراتية من جهود لافتة ورعاية للجالية الكويتية على أرض الإمارات الطيبة، وما قدمته لأبناء الكويت منذ إجلائهم.

وأشار إلى أنه تم البدء بتطبيق المرحلة الأولى بإجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين في دبي والمناطق الشمالية حيث تم تشغيل أسطول جوي لنقلهم إلى موطنهم بالكويت، وتقدم الرشيدي بجزيل الشكر والتقدير للجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي ساهمت في سهولة إجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين في دبي وباقي الإمارات، وقدمت لهم كافة سبل الراحة والدعم والترحاب من كافة الجوانب، مشيراً إلى حرص ومتابعة قيادة وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على سير العمل على أكمل وجه. وخص بالشكر الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي.

وأوضح أنه تم أمس مغادرة 5 رحلات من مطار دبي الدولي في صالة رقم 2، حاملة المواطنين الكويتيين الراغبين في المغادرة إلى وطنهم، وستستأنف 5 رحلات إضافية اليوم لتستكمل إجلاء ما يقارب 1300 كويتي إلى موطنهم.

وأضاف أن هذه الإجراءات تؤكد على مشاعر الأخوة والمحبة بين البلدين، مشيراً إلى أن الكويت والإمارات توليان العلاقات الثنائية أهمية خاصة تدفعها لآفاق جديدة.