الإمارات تعرب عن تقديرها لسويسرا لعرضها علم الدولة على جبل ماترهورن

المصدر: أبوظبي - وام

وجهت دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة تقدير إلى حكومة سويسرا، لعرضها علم الدولة على جبل ماترهورن الشهير في بادرة تضامن عالمية في مواجهة وباء «كوفيد-19» المنتشر في كافة أرجاء العالم.

وعبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن امتنانها على هذه اللفتة، وأكدت دعمها للجهود الدولية المبذولة لإظهار التضامن في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها كثير من الدول بسبب انتشار الفيروس.

وتقف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب جميع الدول التي تعمل على مكافحة انتشار الفيروس، وتعتبر هذا العمل الصادق رمزاً للتعاون العالمي الذي تؤمن به دولة الإمارات قيادة وشعباً.

وكبادرة دعم متبادلة، سوف يتم عرض العلم السويسري على عدد من المعالم البارزة في أبوظبي ودبي في الأيام القليلة المقبلة بينها: «برج خليفة ومبنى أدنوك ومبنى سوق أبوظبي العالمي وقصر الإمارات وجامعة خليفة وجسر الشيخ زايد».

وأصدر مكتب زرمات للسياحة، المسؤول عن عرض علم دولة الإمارات العربية المتحدة، بياناً في 17 أبريل جاء فيه: «تعاني العديد من دول العالم اليوم من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وهدفنا من عرض علم دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم هو إظهار دعمنا، وبث روح الأمل والقوة لدولة الإمارات والعديد من المقيمين الذين يعيشون على أرضها».

وأضاف البيان: «سوف نتغلب على هذه الأزمة، لذلك، قمنا بإبراز علم دولة الإمارات على جبل ماترهورن، الذي يبلغ طوله أكثر من 1000 متر، ونعرب عن تضامننا معها، ونأمل أن تعطي هذه اللفتة كل الناس الأمل والشجاعة للتغلب على هذه الأزمة».