مؤسسة دبي للمستقبل تطلق هاكاثون «مليون مبرمج عربي»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل هاكاثون «مليون مبرمج عربي»، بهدف إشراك المبرمجين العرب في كل أنحاء العالم للعمل على تطوير حلول مستقبلية ومبتكرة لمجموعة من التحديات، التي يشهدها القطاع الصحي بسبب تفشي فيروس (كوفيد- 19)، وتحويلها إلى خدمات وبرمجيات فعالة ووضع آلية لتطبيقها والاستفادة منها في إحداث تغيير إيجابي في حياة المجتمعات.

ويتيح الهاكاثون للمشاركين فرصة لإبراز مهاراتهم وأفكارهم المستقبلية ومشاركة خبراتهم في توظيف تقنيات لغات البرمجة وتطبيقها في وضع حلول جديدة للتحديات المطروحة في المبادرة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأفراد على المـدى القصـير والبعيد بالاعتماد على لغة المستقبل وتطبيقاتها. وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن المؤسسة توظف كل مبادراتها لدعم جهود دولة الإمارات والعالم في التصدي لتحديات (كوفيد-19) والاستعداد للتغيرات المستقبلية بالاعتماد على قدرات المواهب والكفاءات الشابة والعقول الواعدة وتوظيف التكنولوجيا لتشكيل تصور استباقي لمستقبل الخدمات الصحية في العالم.

آلية المشاركة

يتيح هاكاثون «مليون مبرمج عربي» فرصة المشاركة لجميع المبرمجين العرب من مختلف أنحاء العالم لعرض أفكارهم المتعلقة بالتحديات الصحية عبر الموقع الإلكتروني (OMACHACK.COM)، ويمكن للراغبين إرسال طلبات المشاركة حتى يوم (السبت 25 أبريل) حداً أقصى، على أن يتم تطوير الفكرة من قبل فريق يضم شخصين على الأقل و5 أشخاص حداً أعلى.

تحديات الهاكاثون

سيعمل المشاركون في الهاكاثون على إيجاد حلول مبتكرة تعتمد على لغة البرمجة لتعزيز الفائدة المجتمعية في مجال سهولة الوصول للخدمات الطبية والصحية والنفسية خلال فترة الالتزام المنزلي .

تقييم طلبات المشاركة

تبدأ مرحلة التقييم الأولية بعد إغلاق باب تقديم الطلبات من قبل لجنة تحكيم متخصصة تضم خبراء من مختلف الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية والمراكز البحثية والمؤسسات الأكاديمية ستعمل على استعراض الأفكار المقدمة لاختيار أفضل 30 فريقاً لتنتقل إلى المرحلة التالية .

هاكاثون لمدة 7 أيام

ستعمل الفرق المتأهلة إلى الهاكاثون مع مجموعة من المشرفين والمتخصصين عبر اجتماعات افتراضية «عن بعد» لتحضير النماذج الأولية لأفكار المشروع لمدة 7 أيام، وإرسال التفاصيل النهائية حول التقنيات المستخدمة والرابط الإلكتروني مع فيديو توضيحي (لمدة دقيقتين) وشرح مفصل عن الدعم الذي سيحتاجونه بعد انتهاء الهاكاثون لإنجاز مشاريعهم.

تقييم المشاريع المتأهلة

ستعمل لجنة التحكيم بعد انتهاء مرحلة إعداد المشاريع على اختيار أفضل 15 فريقاً، وتقييم مشاريعها وفق معايير جودة عمل النموذج الأولي والجدوى الاقتصادية وتجربة المستخدم وتكلفة التنفيذ. وسيتم عرضها على لجنة من مؤسسة دبي للمستقبل لاختيار 5 مشاريع فائزة بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 50 ألف دولار.