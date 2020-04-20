مناقشة مشروع القمر الصناعي العربي

المصدر: العين – داوود محمد

ناقش مجلس أمناء المركز الوطني لعلوم تكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات، مشروع القمر الاصطناعي العربي 813، للأغراض المدنية والاستخدامات المتعددة لخدمة الوطن العربي ودول المنطقة وإعادة تشكيل المجلس وانضمام 3 أعضاء جدد وهم: الدكتور غالب الحضرمي البريكي، نائب مدير الجامعة، المهندس علي الهاشمي مدير عام الياه سات للخدمات الحكومية، والدكتور محمد أحمد الكوس عضو مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

جاء ذلك اجتماع مجلس الأمناء في الدور ربع السنوي للعام الجاري 2020، الذي عُقد عن بُعد برئاسة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وحضور المهندس عمر المحمود، المدير التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس إسماعيل عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع، والدكتور خالد الهاشمي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأوضح الأحبابي، أن جهوداً حثيثة بذلت خلال الفترة الماضية لتشجيع المجتمع العلمي وتقديم مزيد من المشاريع البحثية التي تلبي رؤية وتوجهات حكومتنا الرشيدة لاستكشاف الفضاء وتطوير القدرات الوطنية .

وأشار الدكتور خالد الهاشمي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، إلى أن العمل مستمر في المركز لتحقيق المشاريع الحالية والتخطيط لمشاريع مستقبلية تعمل على بناء كوادر وطنية متخصصة في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء .