«الصحة»: 23 ألف فحص لـ «كورونا» وارتفاع حالات الشفاء إلى 1286

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها أكثر من 23 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 98 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1286.

وإلى ذلك أسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن 479 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 6781 حالة. كما أعلنت الوزارة عن 4 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة شملت مصاباً خليجياً وثلاثة آسيويين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبينت الوزارة أن المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 41 حالة.