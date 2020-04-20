«أبوظبي الأول» يقدم مليون درهم لإفطار 50 ألف شخص في رمضان

المصدر: أبوظبي-البيان

أكد بنك أبوظبي الأول تقديمه مليون درهم لصالح الحملة الرمضانية للهلال الأحمر الإماراتي، على أن يكون هذا المبلغ موجهاً لدعم مبادرة توفير وجبات الإفطار.

ويأتي تعاون البنك مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتقديم يد العون للأفراد المستحقين من خلال توفير وجبات الإفطار لهم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يفرضها انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19-). وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم وجبات الإفطار لأصحاب الدخل المحدود وعائلاتهم وأصحاب الهمم، والتزاماً بقواعد التباعد الاجتماعي؛ سيتم توزيع وجبات الإفطار على 50 ألف شخص وإيصالها لهم في أماكن سكنهم تجنباً للتجمعات، وتعزيزاً لبرنامج التباعد الاجتماعي الذي تنفذه الدولة حالياً.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قالت هناء الرستماني، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يسعدنا أن نحظى بفرصة رد الجميل لمجتمعنا الذي نفخر بانتمائنا إليه. لقد غيرت ممارسات التباعد الاجتماعي الأسلوب الذي يقضي فيه الناس أوقاتهم خلال شهر رمضان المبارك، لكن ذلك لا يعني غياب قيم المحبة والتآخي والكرم، التي تميّز الشهر الفضيل. نحن نفخر بدعم الجهود الإنسانية النبيلة، التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عاماً تلو الآخر، ونسعى للمساهمة في تقديم كل أساليب الدعم المتاحة لكل أهل دولة الإمارات العربية المتحدة».

تفاعل

وقال راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية بالهلال الأحمر الإماراتي: «هناك تفاعل كبير من قبل الجميع على تطبيق الإجراءات الصحية الخاصة بمكافحة فيروس «كورونا»، ونؤكد أن عمل الخير لن يتوقف في جميع الظروف.