دور عبادة غير المسلمين تدعم «معاً نحن بخير»

المصدر: أبوظبي - البيان

أسهم عدد من دور العبادة لغير المسلمين في إمارة أبوظبي في برنامج هيئة المساهمات المجتمعية «معاً نحن بخير»، عبر تقديم مساهمات مالية وتطوعية للمشاركة في الجهود الوطنية لدعم المجتمع في مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية الحالية وبهدف تضافر الجهود بين كافة أفراد المجتمع باعتبارها مسؤولية مجتمعية مشتركة بين الجميع.

وقال سلطان المطوع، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، إن التلاحم الكبير الذي نلمسه من دور العبادة في أبوظبي في الوضع الراهن يبرهن على جهود الدولة في خلق بيئة جاذبة لجميع الأعراق والديانات، ويؤكد دور أبوظبي المحوري كمركز عالمي في التسامح.

وأضاف المطوع: نثمن الجهود الكبير من جميع المساهمين في دعم برنامج «معاً نحن بخير»، الذي يعكس المسؤولية المجتمعية من الجاليات في مختلف دور العبادة، ويتيح الفرصة للجميع للمساهمة والتعاون لتصدي التحديات التي تواجه كافة المجتمعات.

من جانبه، قال شاجي فارغيز، المتحدث باسم كنيسة جمعية الأخوة المسيحيين: «في أوقات الأزمات من الضروري أن نتوحد كمجتمع ونبذل كل ما في وسعنا للفوز بهذه المعركة ضد التحديات الصحية والاقتصادية الراهنة. ونحث جميع أعضاء كنيستنا على المشاركة وتقديم مساهماتهم كبيرة كانت أو صغيرة».