«الوطني» يجتمع عن بُعد للمرة الأولى غداً

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

في سابقة برلمانية تعد الأولى من نوعها منذ تأسيسه، يعقد المجلس الوطني الاتحادي، غداً «عن بُعد»، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، والمحافظة على سلامة مختلف فئات المجتمع.

وستعقد الجلسة، برئاسة معالي صقر غباش، حيث سيناقش الأعضاء من خلال تقنية «الفيديو كونفرنس»، «مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات»، والذي انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس من مناقشته خلال الفترة الماضية.

وستقتصر عملية الحضور داخل مقر المجلس على رئيس المجلس والأعضاء الراغبين بالحضور شخصياً والصحافيين، والإدارات والأقسام المعنية بالمجلس، على أن يتم التواصل مع باقي الأعضاء عن طريق «الفيديو كونفرنس».