ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات مواصلات الإمارات للتدريب بنسبة 77%

المصدر: دبي - البيان

كشف مركز مواصلات الإمارات للتدريب عن ارتفاع عدد المستفيدين من خدماته في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 77% مقارنةً بما كانوا عليه في الربع نفسه من العام الماضي، كما أكد ارتفاع عدد العقود الجديدة التي أبرمها مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة إلى 61 عقداً مقابل 50 عقداً في الربع الأول من العام الماضي.وتمكن المركز في الربع الأول من تنظيم 28 برنامجاً تدريبياً، مقدماً 23,361 ساعة تدريبية عبر 27 موقعاً للتدريب تابعة للمركز، فضلاً عن خدمات التدريب عن بعد، وقد استفاد منها 16,418 متدرباً ومتدربة، منهم 9,609 سائقين و6,156 مشرف ومشرفة سلامة ونقل، فيما كان العدد الإجمالي للمتدربين 9,268 متدرباً ومتدربة في الربع الأول من العام الماضي، منوهاً بالتقدم السنوي المحرز على صعيد مؤشر أعداد المتدربين في المركز والذي شهد ارتفاعاً سنوياً بنسبة 77%، أسوةً بعددٍ من المؤشرات الأخرى التي ترتبط بخدمات التدريب المقدمة، إذ ارتفع عدد العقود الجديدة المبرمة أيضاً بنسبة 22%.