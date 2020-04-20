66 متطوعًا يوزعون مستلزمات صحية على مرتادي محطات أدنوك في العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

بادر مجموعة من متطوعي هيئة الهلال الأحمر بفرعها في منطقة العين ويبلغ عددهم 66 متطوعًا وضمن مبادرة "لبيه يا وطن" بتوزيع باقة من المستلزمات الصحية على مرتادي 11 محطة من محطات "أدنوك" في العين.

إلى جانب قيامهم بتقديم التوعية الصحية عن فيروس كورونا، وحث السائقين على عدم رمي الأدوات الصحية المستخدمة في الشارع.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة جاء تنفيذها بناء على توجيهات سامية من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، ضمن الإجراءات الوقائية لحماية المجتمع الإماراتي من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سالم الريس العامري مدير هيئة الهلال الأحمر بفرعها في منطقة العين ؛ " نهدف من خلال المرحلة الثانية من حملة لبيه يا وطن إلى توجيه السائقين بأهمية الوقاية من فيروس كورونا، وتوعيتهم بسبل الوقاية من انتشار الفيروس عبر الإرشادات الصحية والوقائية، وكيفية اتخاذ إجراءات احترازية جدية على رأسها التباعد الجسدي، إلى جانب الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات من أجل حماية الشخص نفسه والآخرين من حوله. كما قمنا بتوزيع المستلزمات الصحية".

وأضاف العامري : "يلتزم المواطنون والمقيمون باستخدام الكمامات والقفازات عند الخروج من المنازل.

إلا أن 66 متطوعًا في المرحلة الثانية من الحملة يقومون أيضا بتجميع المواد الصحية المستخدمة والملقاة على الأرض لاسيما الكمامات والقفازات ويتخلصون منها فورا.

وألفت إلى نقطة مفادها جهل البعض وللأسف الشديد بضرورة رمي الكمامات والقفازات اليدوية بعد استخدامها في حاويات النفايات بهدف ضمان سلامة وصحة المجتمع".

مؤكدًا على أن المتطوعين يسعون إلى تسخير خبراتهم ومهاراتهم وإشراكها في عملية التطوع، ودعم الجهود الوطنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).