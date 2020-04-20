بتوجيهات محمد بن راشد واستجابةً لتحدي «كورونا».. الشيخة هند تطلق حملة 10 ملايين وجبة

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت حرم سموه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، حملة 10 ملايين وجبة، أكبر حملة مجتمعية وطنية من نوعها لتقديم وجبات الطعام أو ما يعادلها من طرود غذائية وتموينية لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الإمارات، حيث تنظم الحملة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد- 19».

وتتيح «حملة 10 ملايين وجبة» الفرصة لكافة الشرائح المجتمعية والقطاعات في الدولة، من مؤسسات وشركات ورجال أعمال وشخصيات مشهود لها في العمل الإنساني وأفراد قادرين للمساهمة فيها، سواء بالتبرع النقدي لشراء وجبات طعام وطرود غذائية أو من خلال تقديم تبرعات عينية على شكل مساعدات غذائية ومواد تموينية، بحيث يتم إيصال وجبات الطعام والطرود الغذائية للمستفيدين، من عائلات وأفراد، مباشرة إلى أماكن سكنهم، أينما كانوا في الإمارات، بالتنسيق مع عدد من المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدولة، وذلك للتخفيف من معاناة الفئات التي تعاني أكثر من غيرها في هذا الظرف الاستثنائي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في مختلف أنحاء العالم، وما ترتب عليه من نتائج اقتصادية وإنسانية واجتماعية، ألحقت الضرر الأكبر بالفئات الهشة في المجتمعات، كما تأتي هذه الحملة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك بما يعنيه من تعزيز قيم التراحم والتكاتف والتعاطف مع الفئات المحتاجة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «حملة الـ10 ملايين وجبة هدفها ترسيخ التعاون والتعاضد في المجتمع الإماراتي لعبور هذه الأزمة العالمية ونحن أكثر قوة»، لافتاً سموه إلى أن «القطاع الحكومي.. والقطاع الخاص.. والقطاع الإنساني.. اليوم يعملون بروح الاتحاد لتمكين مجتمعنا من عبور هذه الأزمة العالمية من دون أن يتعثر أو يحتاج أي فرد يعيش في دولة الإمارات».

وقال سموه: «الشيخة هند أقرب الناس للناس.. وأقرب من وجدت لرعاية هذه الحملة الإنسانية في هذه الأوقات الاستثنائية،.. الشيخة هند ستقود خير الأعمال وهو إطعام الطعام في هذا الشهر الفضيل وفي بلادنا.. بلاد الخير والعطاء».

وقال سموه: «في الشدائد تظهر معادن الرجال.. ومعادن المؤسسات.. ومعادن المجتمعات.. وهذه الأزمة أظهرت معدن دولتنا الأصيل.. وروح الخير المتجذرة في الجميع»، مضيفاً إن «حملة الـ10 ملايين وجبة هي دعم لبقية حملات الخير في كافة أنحاء الدولة لضمان ألا يحتاج أحد أو يجوع أحد أو يمرض أحد على أرض دولة الإمارات من دون أن يهتم به الجميع»، لافتاً إلى أن «توفير الطعام للجميع وخاصة ونحن على أبواب الشهر الفضيل أولوية إنسانية ومجتمعية تفرضها ظروف أكبر أزمة يمر بها العالم من حولنا.. وستمر الأزمة التي أظهرت أصالة الإنسانية في مجتمع الإمارات».

وتابع سموه: «جهود مؤسسات الإمارات الإنسانية والخيرية وصلت للقاصي قبل الداني.. وكلنا ثقة بأن العمل كفريق واحد سيجعلنا أكثر قوة».

ودون سموه عبر حسابه في «تويتر»: «وجهنا اليوم (أمس) بإطلاق حملة لتوفير 10 ملايين وجبة أو ما يعادلها من طرود غذائية خلال الشهر الفضيل للأفراد والأسر المتعففة.. الحملة ستكون بإشراف الشيخة هند بنت مكتوم حفظها الله.. وهي أقرب وأنبل من وجدت لرعاية هذه الحملة الإنسانية في هذه الأوقات الاستثنائية».

وتابع سموه: «إطعام الطعام وخاصة ونحن على أبواب الشهر الفضيل هو أولوية إنسانية ومجتمعية تفرضها ظروف أكبر أزمة يمر بها العالم من حولنا.. أزمة أظهرت معدن دولتنا الأصيل وروح الخير المتجذرة في المجتمع.. لن يمرض أحد.. ولن يحتاج أحد.. ولن يجوع أحد على أرض الإمارات من دون أن يهتم به الجميع».

من جانبها، ثمَّنت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وقالت: توجيهات محمد بن راشد بإطلاق هذه الحملة جزء من مسيرته الإنسانية الطويلة والمستمرة والملهمة للجميع»، مؤكدة: حملة الـ10 ملايين وجبة هي عمل نبيل يعبر عن أصالة وإنسانية المجتمع الإماراتي.. وخاصة في أوقات الشدة.

وأضافت سموها: دولة الإمارات أثبتت في أوقات الأزمات أنها قوية ونبيلة.. وإطعام الطعام في شهر الصيام خير ما نتقرب به للرحمن.. ونسأله سبحانه أن يرفع الشدة عن جميع الأمم والشعوب.

10 ملايين وجبة.. منظومة تكاتف متكاملة

تندرج حملة 10 ملايين وجبة تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتُنظَّم بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد «كوفيد – 19»، الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير بدبي للمساهمة في إنجاح جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وتهدف حملة 10 ملايين وجبة إلى خلق منظومة تكاتف وتعاضد مجتمعية هي الأكبر من نوعها على مستوى دولة الإمارات تستهدف تقديم الدعم الغذائي للفئات المحتاجة والمتعففة في المجتمع، والتي تعاني أوضاعاً صعبة في هذا الظرف الاستثنائي، وخاصة ممن فقدوا مصدر رزقهم الوحيد أو تضرروا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والمساهمة في سد احتياجاتهم الأساسية، بما يعمل على تعزيز شعورهم بالأمان والاستقرار. كما تعكس هذه الحملة حرص دولة الإمارات على حماية الإنسان في أرضها وصون كرامته، بما يترجم مبادئها بأن ثروتها البشرية المنتجة في كل قطاعات العمل والتنمية والبناء تمثل أصولها الأغلى.

وتأتي حملة 10 ملايين وجبة استجابةً للتحدي العالمي الأكبر من نوعه الذي تواجهه البشرية منذ عقود، والمتمثل في تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (جائحة كوفيد – 19)، وما نتج عنه من تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية، أثقلت كاهل حكومات العالم، وأثرت سلباً في الوضع الإنساني في العالم ككل، مع تحمُّل الفئات الهشة في العديد من الدول العبء الأكبر للنتائج التي أفرزتها هذه الأزمة. كما تتزامن الحملة مع حلول شهر رمضان المبارك، وما يؤكده هذا الشهر الفضيل من قيم البر والكرم والإحسان، وتعزيز معاني التراحم وترسيخ قيم التكافل والتعاطف، التي رسختها القيادة الإماراتية عبر تاريخها، وذلك في إطار حرص المجتمع الإماراتي على مدّ يد العون لكل محتاج، حيث تتجلى المواقف الإنسانية النبيلة للإمارات، قيادة وشعباً، في الشدائد والأزمات، وبما يعكس ثقافة العطاء والمشاركة والمساندة، التي تشكل جزءاً من الوعي والفكر الفردي والجمعي والممارسة المؤسسية في الإمارات.

وإلى جانب دعوة أفراد المجتمع الإماراتي بمختلف شرائحه للمساهمة في التبرع في حملة 10 ملايين وجبة، فإن دعوة المؤسسات والشركات ورجال الأعمال في الإمارات للمشاركة في الحملة تجسد المكانة الحيوية للقطاع الخاص في دعم مسيرة العمل الإنساني في الدولة، كما تعكس دوره في ممارسة مسؤوليته المجتمعية، وهذا الدور يكتسب أهمية جوهرية في هذه الأزمة العالمية، التي تتطلب حشد وتضافر كافة الجهود والقطاعات والموارد والإمكانات في الدولة، بما يعزز التماسك والتكاتف والُّلحمة المجتمعية.