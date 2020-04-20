السفير الأمريكي: قيادة الإمارات تعمل المستحيل لاحتواء كورونا

المصدر: دبي- سيد صالح

ثَمّن السفير الأمريكي في أبوظبي، جون راكولتا، الجهود الذي تبذلها الإمارات لاحتواء جائحة «كورونا».

وقال راكولتا أمس، في تصريحات لـ «تلفزيون دبي»: «أحيي قيادة دولة الإمارات، وأشيد بها، لبذلها قصارى جهدها لحماية شعبها، إنها بالفعل تعمل المستحيل من أجل ذلك، إن القيادة الإماراتية تعمل على مدار الساعة، لتوفير الحماية لكل المقيمين هنا على هذه الأرض».

وأضاف: «في الحقيقة، لم أتفاجأ على الإطلاق بهذا النهج الحكيم من جانب قيادة الإمارات، لقد حظيت بشرف أن أعمل هنا في 2003 و2010. إن الإمارات فعلاً في القمة، واتخذت كافة التدابير التي من شأنها الحد من انتشار الجائحة».

وعن تعامل بلاده مع الدول التي يوجد بها رعايا أمريكيون، قال راكولتا: «سنعمل مع قيادة الدول الحليفة التي نثق بها».

وعن المقيمين الأمريكيين في الإمارات، قال: «نحن نشجع كل الراغبين في العودة إلى الولايات المتحدة، أن يستخدموا الخيارات المتاحة على متن طيران الإمارات أو الاتحاد للطيران، نؤكد أننا لا نقوم بأي تنظيم للرحلات، ذلك أن التنظيم متاح بالفعل من خلال الجداول التي أعلنت عنها كل من طيران الإمارات والاتحاد للطيران. وعلاوة على ذلك، هناك خيارات إضافية، تتمثل في الرحلات العابرة «ترانزيت»، المتجهة إلى الولايات المتحدة، عبر دول أوروبية، وأعلنت كل من الناقلتين عن تسييرها».

وأكد راكولتا أن غالبية الجالية الأمريكية المقيمة في الإمارات، والتي يناهز قوامها 75 ألف مواطن أمريكي، يفضلون البقاء في الدولة، وذلك على الرغم من التحديات العالمية الصعبة الناجمة عن «كورونا».

وقال راكولتا: «أعتقد بصفة شخصية، أن الإمارات تعد واحدة من أأمن الأماكن التي يمكن الوجود فيها خلال هذه المرحلة الزمنية».

كما أعرب راكولتا عن رغبته بالبقاء في الإمارات أيضاً على المستوى الشخصي، فقال: «أحب الإمارات، إنها واحدة من أفضل الأماكن في العالم، إنني أعيش هنا منذ أكتوبر، وحتى الآن، أرى فترة إقامتي فيها مثالية».

وأطرى راكولتا على جهود الإمارات في احتواء الجائحة، وأشاد بإجرائها فحوصات للكشف على نسبة عالية من سكان الدولة، للوقوف على إصابتهم بفيروس «كورونا» من عدمه.

وتحدث راكولتا: «لقد أنجزت الإمارات عملاً فائقاً في سعيها لاحتواء انتشار الفيروس»، «إنهم يعملون العديد من الأشياء الرائعة».